Wybory parlamentarne na Węgrzech – relacja na żywo

W emocjonalnym przemówieniu Magyar nawiązał do biblijnej walki, podkreślając, że dwa lata starań nielicznej grupy ludzi doprowadziły do triumfu, który wielu uważało za niemożliwy. Lider Tiszy zrównał wagę dzisiejszego dnia z najważniejszymi datami w historii kraju – powstania węgierskiego z 1848 roku oraz powstania z 1956 roku.

– Węgrzy powiedzieli „nie” oszustwu i manipulacji. To zwycięstwo wolności nad kłamstwem – mówił Magyar. Podkreślił, że sukces ten należy do wszystkich obywateli, również tych, którzy nie oddali głosu na jego ugrupowanie, gdyż celem nowej władzy jest zakończenie głębokich podziałów społecznych.

Pierwsze wystąpienie Magyara. Budapeszt wraca do Europy. „Ruszkik haza!”

Jednym z najmocniejszych akcentów wieczoru był jasny sygnał proeuropejski i proatlantycki. Tłum zgromadzony na wiecu przerwał wystąpienie lidera, skandując historyczne hasło „Ruszkik haza!” (Rosjanie do domu), co ma symbolizować odcięcie się od dotychczasowej polityki Budapesztu wobec Kremla.

Magyar zapowiedział, że Węgry przestaną być „czyimkolwiek wasalem”. Nowy rząd ma postawić na przywrócenie standardów państwa prawa i przystąpienie do Prokuratury Europejskiej (EPPO), odbudowę systemu edukacji i ochrony zdrowia, zakończenie stygmatyzacji mniejszości i osób o odmiennych poglądach oraz wsparcie dla najsłabszych i ułatwienie powrotu tysiącom Węgrów z emigracji zarobkowej.

Magyar stawia ultimatum ludziom Orbána

Lider zwycięskiej partii nie ograniczył się do retoryki jednoczącej. Przeszedł do konkretnych żądań polityczno-prawnych, wzywając prezydenta Węgier do niezwłocznego powierzenia mu misji tworzenia rządu.

– Wzywam ustępującego premiera, by od dziś działał jedynie jako rząd techniczny i nie podejmował żadnych decyzji, które wiązałyby ręce nowej Radzie Ministrów – oświadczył Magyar. Dodał również długą listę osób, które jego zdaniem muszą natychmiast opuścić życie publiczne. Na liście znaleźli się m.in. Prezes Kurii (Sądu Najwyższego), Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prokurator Generalny oraz szefowie urzędów kontroli państwowej i mediów.

Pierwszy kierunek: Warszawa

W kwestii polityki zagranicznej Péter Magyar zapowiedział radykalne przetasowanie priorytetów. Zadeklarował chęć wzmocnienia i rozszerzenia Grupy Wyszehradzkiej, co ma być fundamentem nowej pozycji Węgier w regionie.

– Moja pierwsza podróż zagraniczna poprowadzi do Polski – ogłosił, co spotkało się z entuzjazmem zebranych. Kolejnymi przystankami mają być Wiedeń oraz Bruksela. Celem wizyty w stolicy Belgii ma być szybkie odblokowanie funduszy unijnych, które pozostawały zamrożone ze względu na spory poprzedniej ekipy o praworządność.

Magyar zakończył apelem o jedność przy odbudowie kraju: „Wiemy, że sytuacja jest trudna, widzimy dane gospodarcze. Przed nami ogrom pracy, by uleczyć rany i uprzątnąć gruzy”.