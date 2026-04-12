Szesnaście lat realizacji specyficznego modelu polityki gospodarczej przez gabinet Viktora Orbána doprowadziło do znaczących przetasowań w układzie sił Europy Środkowej. PKB per capita na Węgrzech jest obecnie niższy niż w Polsce, Chorwacji czy na Łotwie.
Wedle najnowszych danych Banku Światowego, przeciętny Polak jest dziś o 8 proc. bogatszy od Węgra. To ogromna różnica w porównaniu do 1990 r., kiedy przewaga Madziarów sięgała 94 proc.
PKB na mieszkańca Polski tuż po transformacji ustrojowej wynosił jedynie 1,7 tys. dol., a na mieszkańca Węgier wtedy dwukrotnie więcej – 3,3 tys. dol. Obecnie PKB per capita nad Wisłą wynosi 25,1 tys. dol., a na Węgrzech 23,3 tys. dol.
Jak zauważa portal WNP.PL, naddunajska gospodarka od lat zmaga się z przyhamowaniem inwestycji zagranicznych i blokadą środków UE. Węgrom szkodzi też monokultura przemysłowa i oparcie tej gałęzi gospodarki na przechodzącej kryzys motoryzacji.
Dużym problemem jest też korupcja. Według Transparency International pod tym kątem Węgry zajmują 84. miejsce na świecie – ex aequo z Burkiną Faso, Gujaną i Tanzanią.
Niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech mogą wyznaczyć nowy kierunek polityki gospodarczej kraju. Główny oponent obecnego premiera Viktora Orbána, Péter Magyar, ma szansę przejąć stery nad krajem, a tym samym zakończyć trwający od 2010 r. okres sprawowania władzy przez Fidesz.
Mimo że partia Viktora Orbána usilnie stara się przykuć uwagę w kampanii wyborczej do kwestii światopoglądowych i polityki międzynarodowej Budapesztu, w tym w sprawie Ukrainy, na pierwszy plan wychodzi sytuacja ekonomiczna w kraju. Węgrzy coraz wyraźniej odczuwają bowiem dotychczasową politykę Orbána w swoich portfelach. Aż 70 proc. ankietowanych przyznaje, że ich sytuacja finansowa w ciągu ostatnich czterech lat uległa pogorszeniu. A przecież przez lata to właśnie Węgry, obok Słowenii, Czech i Estonii, uchodziły za najbogatsze z całego bloku byłych państw demokracji ludowej – pisze WNP.PL.
