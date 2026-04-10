Viktor Mihály Orbán urodził się 31 maja 1963 r. w miejscowości Alcsutdoboz, niedaleko Budapesztu. Wychował się w położonej w pobliżu miejscowości Felcsut, w której znajduje się jego rodzinna posiadłość. W 1987 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Loránda Eötvösa. Jego praca magisterska była poświęcona polskiej Solidarności. Później studiował brytyjską filozofię polityczną w Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim jako stypendysta fundacji założonej przez George'a Sorosa. Był współzałożycielem Związku Młodych Demokratów (Fideszu), który powstał w 1988 r.

Viktor Orbán i Péter Magyar Foto: PAP

Viktor Orbán zyskał popularność w 1989 r., po tym, jak na placu Bohaterów w Budapeszcie wygłosił przemówienie wzywające do wycofania z Węgier wojsk sowieckich i przeprowadzenia wolnych wyborów. W 1990 r. został posłem do Zgromadzenia Narodowego Węgier i jest nim nieprzerwanie od dziewięciu kadencji. Od 1993 r. Orbán jest liderem partii Fidesz. W 1998 r. w wieku 35 lat polityk po raz pierwszy został premierem Węgier, stając się najmłodszym szefem rządu w Europie. Rok później, za jego kadencji kraj stał się członkiem NATO. Na stanowisko premiera wrócił w 2010 r. Od tego czasu jego partia wygrywała także w kolejnych trzech wyborach parlamentarnych.

Jakie poglądy ma Viktor Orbán?

W czasie rządów Orbána Fidesz przeszedł transformację z partii liberalnej do konserwatywnej. Za jego kadencji w kraju zmieniono konstytucję, nastąpiły również zmiany w prawie, które wzmocniły kontrolę rządu nad sądownictwem i mediami. Od kilku lat Węgry są uznawane przez Transparency International za najbardziej skorumpowany kraj UE. Rząd Orbána od lat sprzeciwia się napływowi imigrantów do Europy, podkreśla suwerenność Węgier.

– Chcielibyśmy zachować Europę dla Europejczyków... Chcemy też zachować Węgry dla Węgrów – mówił podczas jednego z wystąpień w 2015 r.



Viktor Orbán w wielu kwestiach sprzeciwia się polityce Unii Europejskiej. Kwestie sporne dotyczą m.in. praworządności oraz finansowania wsparcia dla Ukrainy. Z powodu zarzutów dotyczących naruszeń praworządności Unia Europejska zamroziła miliardy euro z funduszy unijnych dla Węgier.

– Na Węgrzech od 12 lat panuje demokracja nieliberalna. Ogłosił ją Viktor Orbán w lipcu 2014 r. Wiemy już z praktyki, że demokracja nieliberalna w praniu okazuje się autokracją, rządami jednoosobowymi. I z tym mamy na Węgrzech do czynienia, mimo że ten kraj należy do Unii Europejskiej i do NATO – powiedział w wywiadzie dla „Plusa Minusa” prof. Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, hungarysta.

Viktor Orbán wyraża sprzeciw wobec udzielania pomocy Ukrainie. Utrzymuje natomiast dobre relacje z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a także z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem czy premierem Izraela Beniaminem Netanjahu.

Władze w Kijowie stały się jednym z głównych celów ataków w kampanii wyborczej Orbána przed wyborami parlamentarnymi. Podczas wiecu w Debreczynie premier Węgier mówił, że stawką niedzielnych wyborów jest to, czy pieniądze Węgrów zaczną trafiać na Ukrainę i zapowiedział, że do tego nie dopuści. Oskarżył także „zagraniczne agencje wywiadowcze”, które miały zostać zaproszone przez opozycję, o ingerowanie w proces wyborczy w kraju. Starania Orbána o reelekcję poparł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Życie prywatne Viktora Orbána

Viktor Orbán ma 62 lata. Jest żonaty i ma pięcioro dzieci – cztery córki i syna. Jego żoną jest prawniczka Anikó Lévai. Orbán jest zapalonym fanem piłki nożnej. W młodości grał w klubie piłkarskim FC Felcsút, a w 2007 r. założył klub piłkarski Puskás Akadémia FC. Jest wyznawcą Węgierskiego Kościoła Reformowanego.

Oficjalnie Viktor Orbán deklaruje, że ma skromne oszczędności, nie posiada drogich nieruchomości ani nawet samochodu. Według doniesień mediów, jego majątek jest ogromny. Do jego rodziny należy m.in. rozległa, porównywana do pałacu, luksusowa posiadłość warta dziesiątki milionów euro z prywatnym zoo. Formalnie właścicielem nieruchomości jest jego ojciec.