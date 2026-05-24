Donald Trump
Donald Trump stwierdził, że porozumienie nuklearne z Iranem zawarte za czasów administracji Baracka Obamy było „jedną z najgorszych umów”, jakie zawarły Stany Zjednoczone. Według Trumpa umowa ta stanowiła „bezpośrednią drogę” do zdobycia przez Iran broni atomowej.
W swoim wpisie Trump oświadczył, że obecne negocjacje prowadzone przez jego administrację mają mieć „dokładnie odwrotny” charakter. Zapewnił, że rozmowy z Iranem przebiegają „w sposób uporządkowany i konstruktywny”, a jego przedstawiciele otrzymali polecenie, by „nie spieszyć się z zawarciem umowy”, ponieważ – jak zaznaczył – „czas działa na naszą korzyść”.
Trump dodał również, że blokada i presja wobec Iranu pozostaną utrzymane do chwili osiągnięcia i podpisania nowego porozumienia. Podkreślał, że „nie może być żadnych błędów”, sugerując, że wcześniejsze działania administracji Obamy były zbyt ustępliwe wobec Teheranu.
Trump nawiązał także do Porozumień Abrahamowych – serii porozumień normalizujących relacje między Izraelem a częścią państw arabskich. Zasugerował nawet, że „być może Islamska Republika Iranu także chciałaby dołączyć” do tego procesu, choć taki scenariusz byłby obecnie bardzo mało prawdopodobny z uwagi na napięcia między Iranem a Izraelem.
Jeszcze dzień wcześniej zarówno amerykańskie, jak i irańskie sygnały sugerowały możliwość szybkiego przełomu. Trump we wpisie na TruthSocial sugerował, że obie strony w dużej mierze uzgodniły memorandum dotyczące przyszłego porozumienia pokojowego oraz ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.
Strona irańska sygnalizuje ostrożny optymizm, ale także podkreśla, że negocjacje nie zostały zakończone. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei ocenił, że liczba sporów zmniejszyła się w ostatnich dniach, choć nadal istnieją kwestie wymagające mediacji.
Czytaj więcej
Najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei nakazał, by zasoby wzbogaconego uranu, którymi dysponuje Iran (chodzi o ponad 400 kg)...
Jednym z głównych punktów spornych pozostają amerykańska blokada żeglugi oraz obawy Iranu przed możliwością kolejnych ataków ze strony USA i Izraela. Teheran utrzymuje również, że ma prawo rozwijać program nuklearny do celów cywilnych, choć Waszyngton oskarża Iran o dążenie do zdobycia broni atomowej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas