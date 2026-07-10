O śmierci dziewczynki fundacja Cancer Fighters poinformowała w piątek w mediach społecznościowych. „Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś” – czytamy w pożegnalnym wpisie.

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„Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – dodano.

Maja Gadowska nie żyje. Wraz z Łatwogangiem śpiewała o marzeniach

Pod wpisem pojawiły się tysiące komentarzy. „Ogromny smutek. Świat zatrzymał się dla kolejnej rodziny”, „Nie tak powinny kończyć się historie dzieci... Żegnaj, Majeczko”, „Gdzie w tym wszystkim sens, żeby takie małe dzieci umierały?” – napisali internauci, poruszeni wiadomością o śmierci 13-latki.

Maja Gadowska miała 13 lat, była podopieczną fundacji Cancer Fighters. „Uwielbiała rysować i tworzyć kolorowe ozdoby z koralików” – pisali o niej jej bliscy. Jak informowała fundacja, dziewczynka chorowała na osteosarcomę (kostniakomięsak), nowotwór złośliwy kości. Przechodziła chemioterapię i kilka operacji, nowotwór dał przerzuty.

„Maja pozostanie w naszej pamięci jako cudowna, pogodna i pełna uśmiechu dziewczynka, której obecność miała w sobie coś wyjątkowego” – napisano na stronie Cancer Fighters. „Dziś żegnamy Maję z ogromnym bólem i smutkiem. Pozostawiła po sobie wiele pięknych wspomnień, chwil pełnych radości i dobra, które na zawsze pozostaną w naszych sercach” – czytamy.

Przed miesiącem Maja Gadowska, znana również jako Majko, wspólnie z influencerem Łatwogangiem nagrała piosenkę „Wszystkie marzenia”, wystąpiła też w teledysku do niego, który został opublikowany 12 czerwca. „To ona jest gwiazdą, bo tańczy, walczy. Nieważne, jakie ma karty, gra. Za każdym razem, nawet jak czasem jest trudno wygrywa” – rapował o Mai Łatwogang.

W ciągu niespełna miesiąca w serwisie YouTube teledysk „Wszystkich marzeń” wyświetlono ponad 1,3 mln razy. „Cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na Fundację Cancer Fighters” – podkreślono w opisie.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga

Piotr „Łatwogang” Hancke to internetowy twórca, który w kwietniu w czasie prowadzonej przez dziewięć dni transmisji na żywo w internecie zebrał na rzecz Fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln złotych, ustanawiając tym samym rekord Guinessa pod względem ilości środków zebranych w czasie takiego wydarzenia.

Inspiracją dla Łatwoganga był utwór pod tytułem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez rapera Bedoesa 2115 i cierpiącą na białaczkę 11-letnią Maję Mecan, którą opiekuje się Fundacja Cancer Fighters. Ta piosenka była nieustannie odtwarzana w czasie dziewięciodniowej transmisji na żywo prowadzonej przez Łatwoganga.

Z kolei w maju Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. W ramach tej akcji charytatywnej udało się zebrać blisko 20 mln zł na leczenie trzech chłopców chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD).