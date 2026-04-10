Donald Tusk i Donald Trump
Trump umieścił swój wpis na Truth Social na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Sondaże wskazują, że po raz pierwszy od 16 lat nad Balatonem realna jest zmiana władzy. W większości badań opinii publicznej na czele jest opozycyjna Tisza Pétera Magyara. Ośrodek badania opinii Medián przedstawił w ostatnich dniach symulację w oparciu o pięć wcześniejszych sondaży, z której wynika, że Tisza ma szansę na 2/3 głosów w parlamencie, czyli większość konstytucyjną, którą obecnie posiada Fidesz Orbána.
Ostatnie sondaże przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi dają demokratycznej opozycji większość konstytucyjną. Lojaliści reżimu zastanawiają si...
Trump we wpisie poświęconym premierowi Węgier podkreśla, że Orbán „walczy niestrudzenie o swój wielki kraj i naród, które kocha”. „Viktor pracuje ciężko, by chronić Węgry, osiągać wzrost gospodarczy, tworzyć miejsca pracy, promować handel, zatrzymywać nielegalną imigrację oraz zapewniać prawo i porządek” – kontynuuje Trump.
Viktor Orbán i Péter Magyar
Prezydent USA przekonuje, że relacje między USA a Węgrami osiągają szczytowy poziom współpracy i są źródłem „spektakularnych osiągnięć”, a jest to zasługa „w dużej mierze premiera Orbána”.
„Z niecierpliwością czekam na dalszą bliską współpracę z nim, tak aby oba nasze kraje mogły nadal podążać tą wspaniałą ścieżką sukcesu i współpracy. Z dumą poparłem Viktora w staraniach o reelekcję w 2022 roku i mam zaszczyt zrobić to znowu” – podsumowuje Trump.
„Wybory są w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku. Węgrzy: idźcie i głosujcie na Viktora Orbána. Jest prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą, i ma moje pełne poparcie w staraniach o reelekcję jako premier Węgier – Viktor Orbán nigdy nie zawiedzie wspaniałego narodu węgierskiego. Jestem z nim całym sercem” – zakończył Trump.
Rano premier Węgier podziękował Trumpowi za poparcie. „Dziękuję panie prezydencie!” - napisał Orbán w serwisie X załączając wpis Trumpa.
To kolejny wyraz poparcia, jaki Orbán uzyskał tuż przed wyborami od administracji USA. 7-8 kwietnia z wizytą na Węgrzech przebywał wiceprezydent USA J.D. Vance, który wystąpił m.in. na wiecu wyborczym u boku Orbána. W czasie wiecu z jego uczestnikami połączył się telefonicznie Donald Trump.
Vance, w czasie wizyty na Węgrzech, zarzucał m.in. Unii Europejskiej ingerencję w wybory, która ma doprowadzić do porażki Orbána. – Biurokraci w Brukseli próbowali zniszczyć gospodarkę Węgier. Próbowali uczynić Węgry mniej niezależnymi energetycznie. Próbowali podnieść koszty węgierskim konsumentom. I zrobili to wszystko, bo nienawidzą tego gościa (Orbána) – mówił Vance w czasie konferencji w Budapeszcie. Wiceprezydent USA apelował do Węgrów o obronę suwerenności.
Wpis dotyczący „nieakceptowalnej ingerencji zewnętrznej” w wybory na Węgrzech pisał też 9 kwietnia we wpisie na X Viktor Orbán. „Wiedzą, że jak długo Węgry mają patriotyczny rząd, nie wyślemy ani grosza Ukrainie i nie poprzemy jej akcesji do UE” – czytamy we wpisie.
Orbán apelując o głos na Fidesz, napisał też, że Węgrzy „muszą zdecydować o swojej przyszłości”.
Wpis na temat wyborów na Węgrzech zamieścił też 10 kwietnia w sieci polski premier Donald Tusk. „Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie” - napisał. To nawiązanie do słów Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku. Prezes PiS, po wygranych przez KO wyborach parlamentarnych mówił wówczas, że „przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt”, co było nawiązaniem do przejęcia w 2010 roku władzy a Węgrzech przez prawicowy Fidesz, ideowego sojusznika PiS. Uwagę Tuska, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie należy traktować jako zapowiedź zwycięstwa proeuropejskiej, opozycyjnej Tiszy.
