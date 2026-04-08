Viktor Orbán
Większość sondaży przeprowadzanych przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi na Węgrzech wskazuje, że Fidesz Viktora Orbána po raz pierwszy od 16 lat może przegrać wybory z opozycyjną Tiszą, na czele której stoi Péter Magyar, były polityk Fideszu.
Tisza to ugrupowanie o charakterze centroprawicowym. Od Fideszu i Orbána różni ją m.in. proeuropejska agenda. Tisza zapowiada też rozliczenie rządów Orbána - m.in. pod kątem korupcji, do której miało dochodzić w czasie 16-letnich rządów Fideszu.
Z analizy przygotowanej przez ośrodek Medián, w oparciu o pięć ostatnich sondaży badania opinii przeprowadzonych w lutym i marcu wynika, że Tisza ma szansę na zdobycie od 138 do 142 miejsc w parlamencie (ze 199). Konstytucyjna większość to 133 głosy.
Fidesz – według tej samej analizy – miałby zdobyć od 49 do 55 mandatów, podczas gdy skrajnie prawicowa partia Mi Hazánk (Ruch Naszej Ojczyzny) może liczyć na 5-6 miejsc w parlamencie.
W obecnym parlamencie większością konstytucyjną - 135 głosami – dysponuje Fidesz i jej koalicyjna partia KDNP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa).
Pięć sondaży, na podstawie których przygotowano analizę, przeprowadzono łącznie na grupie 5 tysięcy osób przez trzy różne ośrodki call center.
Ośrodek Medián może pochwalić się skutecznym prognozowaniem wyników poprzednich wyborów – w 2022 roku poprawnie przewidział zwycięstwo wyborcze Fideszu, mimo że niektóre ośrodki badania opinii wskazywały na sukces listy zjednoczonej opozycji.
