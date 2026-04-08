Péter Szijjártó i Siergiej Ławrow
W ramach prowadzonego przez dziennikarzy śledztwa ustalono, że szefowie dyplomacji Węgier i Rosji wymieniali się informacjami, które dotyczyły sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Moskwę. Po publikacji Péter Szijjártó wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że „sankcje wyrządzają więcej krzywdy UE niż Rosji”.
Uzyskane nagrania rozmów obu polityków wskazują, że rozmowy nie dotyczyły tylko sankcji.
14 grudnia 2023 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy UE mieli zdecydować o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Swój protest w tej sprawie zgłosiły Węgry. Premier Viktor Orbán groził wetem, wykorzystując sprawę jako kartę przetargową w sporze z Brukselą o ponad 22 mld euro zamrożonych funduszy.
W trakcie przerwy szef węgierskiej dyplomacji zadzwonił do rosyjskiego odpowiednika, Siergieja Ławrowa. Z relacji wynika, że szczegółowo relacjonował przebieg negocjacji i strategię Budapesztu. – Czasem dobrze zaplanowany szantaż jest najlepszą opcją – miał odpowiedzieć Ławrow.
Ostatecznie jednak plan nie zadziałał. Orbán opuścił salę głosowania – według relacji był to wcześniej uzgodniony manewr – co pozwoliło przyjąć decyzję jednomyślnie przy wstrzymaniu się Węgier.
2 lipca 2024 r., w dniu wizyty Orbána w Kijowie u prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Szijjártó ponownie kontaktował się z Ławrowem. Z rozmowy wynika, że Budapeszt chciał zorganizować spotkanie Orbána z Władimirem Putinem przed szczytem NATO, a węgierski premier był gotów polecieć „w dowolne miejsce” w Rosji. Dodatkowo plan spotkania w Kijowie był do końca utrzymywany w tajemnicy przed sojusznikami z Unii Europejskiej.
Wkrótce potem Orbán rzeczywiście spotkał się z Putinem, co wywołało oburzenie w UE. Moskwa przedstawiła to jako rozmowę z przedstawicielem całej Unii.
W jednej z rozmów Ławrow poprosił o dokument dotyczący negocjacji UE z Ukrainą. Szijjártó zadeklarował, że natychmiast go przekaże. Unijni urzędnicy podkreślają, że dokument już wtedy był dostępny publicznie, a prośba rosyjskiego dyplomaty mogła być testem gotowości do współpracy. – To klasyczny test lojalności – ocenił jeden z przedstawicieli zachodniego wywiadu.
Tematem rozmów były również prawa mniejszości narodowych na Ukrainie. Węgry uzależniały swoje poparcie dla integracji Ukrainy z UE od spełnienia 11 postulatów dotyczących ok. 100 tys. Węgrów w obwodzie zakarpackim.
Z nagrań wynika, że rząd w Budapeszcie miał konsultować z Moskwą działania w sprawie rosyjskiej mniejszości. – Dziś wasza mniejszość, jutro nasza – mówił Szijjártó w rozmowie z Ławrowem, deklarując gotowość współpracy.
W 2025 r. kluczowym polem współpracy była energetyka. Węgry sprzeciwiały się planom Komisji Europejskiej odejścia od rosyjskich surowców do 2027 r. Szijjártó zabiegał u Rosjan o przedłużenie możliwości płatności za gaz przez OTP Bank i koordynował działania ze Słowacją, kierowaną przez premiera Roberta Ficę.
Z rozmów wynika, że węgierska dyplomacja nie tylko utrzymywała kontakty z Moskwą, ale aktywnie wspierała jej narrację, m.in. dotyczącą „przyczyn źródłowych” wojny – argumentu często używanego przez Kreml. W jednej z rozmów Szijjártó mówi wprost do Ławrowa: „Zawsze jestem do dyspozycji”.
