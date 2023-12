UE: Węgry i Viktor Orban osamotnieni w Brukseli

Czytaj więcej Dyplomacja Orban tłumaczy dlaczego zablokował decyzję ws. pomocy finansowej dla Ukrainy Viktor Orban na antenie węgierskiego radia wyjaśnił, dlaczego sprzeciwił się decyzji o przesunięciach w unijnym budżecie, które umożliwiłyby przekazanie Ukrainie pomocy w wysokości 50 mld euro w 2024 roku.

Same negocjacje mogą trwać wiele lat. Ale ponieważ jest wola polityczna przyjęcia Ukrainy do UE, to powodzenie tego procesu zależy teraz głównie od Kijowa. Bruksela obiecała, że będzie bardziej się angażować w proces pomocy kandydatom, niż miało to miejsce w poprzednich falach rozszerzenia. Ponadto chce wcześniej sama się zreformować, żeby być gotowa na przyjęcie nowych członków. We wnioskach z tego szczytu UE zapisano, że do lata 2024 roku ma być gotowa mapa drogowa koniecznych zmian.

W tych zapisach nie ma mowy o zmianach traktatowych, którymi straszył PiS. Prawdopodobnie dojdzie jednak do dyskusji o zmianach instytucjonalnych, w tym np. zniesieniu wymogu jednomyślności przy decyzjach o unijnych sankcjach, czy o zmniejszeniu liczby członków Komisji Europejskiej i odejściu od zasady jednego komisarza na każde państwo członkowskie. Te decyzje można podjąć bez zmiany traktów, ale wymagają one jednomyślności. Na razie bardzo wiele krajów, w szczególności tych mniejszych, sprzeciwia się takim pomysłom.

Na pewno trzeba będzie też dostosować unijny budżet do większej Unii. To może wymagać zmian w polityce spójności i we wspólnej polityce rolnej. Albo ograniczenia wydatków w tych dziedzinach, albo wprowadzenia okresów przejściowych dla nowych członków, żeby nie od razu i nie w pełni korzystali z tych funduszy.

Kiedy 50 mld euro dla Ukrainy?

Jeśli chodzi o pieniądze dla Ukrainy, to temat wróci na kolejnym szczycie. Jeżeli nie uda się przekonać Węgier, to zostanie znalezione porozumienie w gronie 26 państw, w postaci umowy międzyrządowej. Taki plan B był już gotowy na grudniowy szczyt, ale zdecydowano, żeby na razie go nie realizować. Chodziło nie tylko o Orbána. O ile pomysł wsparcia Ukrainy nie budzi wątpliwości 26 państw, o tyle już zwiększenie wydatków w innych dziedzinach jest kontrowersyjne. Państwa oszczędne, jak np. Niemcy, Holandia czy kraje skandynawskie, sprzeciwiają się temu. Z kolei Włochy nie chcą zatwierdzić tylko pakietu dla Ukrainy, jeśli jednocześnie nie zostaną uchwalone nowe pieniądze na walkę z nieregularną migracją. Ale dyplomaci są przekonani, że 50 mld euro dla Ukrainy to problem znacznie łatwiejszy do rozwiązania niż zgłaszane wcześniej przez Orbána weto do negocjacji akcesyjnych.