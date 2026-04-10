Rządzący Węgrami od 2010 roku Fidesz Viktora Orbána uzyskał w sondażu 39 proc. głosów. wśród wyborców zdecydowanych na kogo oddadzą głos.

Jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie odpowiedzi ankietowanych, wówczas Tisza uzyskuje 38 proc. głosów, Fidesz – 29 proc., a skrajnie prawicowa partia Mi Hazánk (Ruch Naszej Ojczyzny) - 4 proc. 25 proc. wyborców nie wie, na kogo oddadzą głos.

Viktor Orbán i Péter Magyar Foto: PAP

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 000 wyborców w dniach 7-9 kwietnia.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Głosowanie zakończy się o godzinie 19. Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll, w związku z czym na wynik wyborów trzeba będzie czekać prawdopodobnie do rana.

Więcej informacji wkrótce