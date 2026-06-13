Premier Shehbaz Sharif stwierdził, że USA i Iran osiągnęły „ostateczny, uzgodniony tekst”. Dodał, że Pakistan, który przewodzi wysiłkom mediacyjnym, współpracuje z walczącymi krajami w kwestii ustalenia dalszych kroków. „Pokój nigdy nie był tak blisko, jak teraz” – napisał Sharif w poście na X.

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„Finalizacja (porozumienia) nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia zaraz potem, po czym w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych” – napisał Sharif na X.

Podziękował USA i Iranowi za zaangażowanie w negocjacje, a także przekazał wyrazy uznania przyjaciołom w regionie za ich wsparcie. „Jesteśmy przekonani, że to historyczne porozumienie pokojowe będzie stanowić mocny fundament trwałego pokoju” – podkreślił.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi stwierdził w piątek, że porozumienie „nigdy nie było bliższe”.

Prezydent Donald Trump, który w ostatnich tygodniach wielokrotnie mówił, że kraje są o krok od porozumienia, udostępnił wpis Aragcziego w swoich mediach społecznościowych.

„Cztery filary porozumienia” USA z Iranem

O uzgodnieniu tekstu wstępnego porozumienia poinformował w piątek także wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Zaznaczył, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu.

Według administracji USA porozumienie opiera się na czterech filarach: otwarciu cieśniny Ormuz i zakończeniu jej blokady, demontażu irańskiego programu jądrowego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, który ma zostać „zniszczony na miejscu, a następnie wywieziony z kraju”, długoterminowym pokoju regionalnym oraz inspekcjach, zapewniających weryfikację zobowiązań.

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W zamian Iran ma uzyskać stopniowe złagodzenie sankcji i reintegrację z gospodarką światową. Przedstawiciel Białego Domu kategorycznie zdementował doniesienia o wypłaceniu Teheranowi konkretnych kwot – 12, 6 czy 1 mld dolarów – przy podpisaniu memorandum.

Wśród zmian, które w ostatnich tygodniach przybliżyły porozumienie, przedstawiciel administracji wymienił słabnącą kontrolę Iranu nad cieśniną Ormuz, przez którą w ostatnich tygodniach popłynęło więcej ropy niż w początkowej fazie konfliktu - oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących zniszczenia i wywozu wzbogaconego uranu.

Wojna rozpoczęta przez USA i Izrael 28 lutego wstrząsnęła Bliskim Wschodem i zablokowała dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej. Od 7 kwietnia obowiązuje kruche zawieszenie broni.