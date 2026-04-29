Powrót Andrzeja Poczobuta to moment symboliczny, który poruszył opinię publiczną w Polsce i poza jej granicami. Jak podkreśla Rusłan Szoszyn, dziś najważniejsze są jego zdrowie i powrót do normalności po latach cierpienia. – Patrząc na zdjęcie Andrzeja nie mamy wątpliwości co do tego, że białoruskie więzienie nie jest sanatorium – mówi dziennikarz, wskazując na fizyczne i psychiczne konsekwencje wieloletniego uwięzienia.

Historia Poczobuta staje się punktem wyjścia do refleksji nad rolą dziennikarstwa i wartościami, które powinny je definiować. – Żeby dziennikarz jednak pozostawał dziennikarzem, pozostawał strażnikiem wolnego słowa – podkreśla Szoszyn. Jego zdaniem postawa Poczobuta przypomina, że rzetelność i odwaga są fundamentem tego zawodu, zwłaszcza w systemach autorytarnych.

Bohater, który łączy narody

Andrzej Poczobut jest dziś postrzegany jako symbol walki o wolność i prawdę, ale także jako łącznik między Polską a Białorusią. – Andrzej Poczobut przez te wszystkie lata pozostawał nieugięty, jeżeli chodzi o takie rzeczy fundamentalne – zaznacza Szoszyn. To właśnie ta niezłomność sprawiła, że stał się jednym z najważniejszych więźniów politycznych reżimu Łukaszenki.

Jego działalność wykraczała jednak poza dziennikarstwo. – Był na Białorusi strażnikiem polskości, strażnikiem polskiej obecności na Białorusi – mówi Szoszyn. W kontekście narastających napięć i prób marginalizacji mniejszości polskiej jego rola nabiera szczególnego znaczenia.

Uwolnienie Poczobuta nie jest jednak wyłącznie aktem humanitarnym. To również element gry politycznej. – Łukaszenka wiedział, że od sprawy Andrzeja Poczobuta zależą też relacje z Polską – zauważa Szoszyn. Polska pozostaje dla Mińska kluczową bramą do Unii Europejskiej, co nadaje tej sprawie dodatkowy wymiar strategiczny.

Polityka, presja i realia reżimu

Rozmowa pokazuje, jak duże znaczenie ma międzynarodowa presja. – Trump jest w stanie do Łukaszenki przemawiać, Łukaszenka liczy się z jego zdaniem – mówi Szoszyn, wskazując na rolę globalnych graczy w kształtowaniu sytuacji na Białorusi. Jednocześnie podkreśla, że zmiany będą powolne i ograniczone.

Nie można też zapominać o dramatycznych realiach białoruskich więzień. – Człowieka męczą, jak to mówią, na gołych deskach – relacjonuje dziennikarz. Opisy warunków, braku dostępu do leczenia i przemocy pokazują skalę cierpienia więźniów politycznych.

Jeszcze mocniej wybrzmiewają słowa o systemowym charakterze represji. – To jest to, co w normalnym świecie nie ma miejsca – podkreśla Szoszyn. Wskazuje, że przypadek Poczobuta jest tylko jednym z wielu, a los innych więźniów pozostaje często nieznany.

W rozmowie pojawia się także refleksja nad rolą mediów i presji społecznej. – Presja ma sens, praca dziennikarzy ma sens – mówi Szoszyn, podkreślając, że nagłaśnianie sprawy Poczobuta mogło realnie wpłynąć na jego uwolnienie.

Na koniec rozmówca dzieli się osobistymi emocjami związanymi z tym wydarzeniem. – Poczułem oczywiście ogromną ulgę, że jednak to, co robimy, to przynosi takie namacalne rezultaty – przyznaje. Uwolnienie Poczobuta staje się więc nie tylko sukcesem dyplomatycznym, ale też dowodem na siłę konsekwentnego działania i solidarności.