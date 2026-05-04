To istotna informacja w kontekście systemu kaucyjnego, który działa w Polsce od kilku miesięcy.

EKO-Operator nie będzie operatorem systemu kaucyjnego w Polsce

Spółka EKO-Operator pierwotnie, zgodnie ze złożonym przez siebie wnioskiem, otrzymała zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego od 1 sierpnia 2026 r. Okazuje się jednak, że do tego nie dojdzie. 19 marca 2026 r. spółka zawnioskowała bowiem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wygaszenie zezwolenia. Minister w odpowiedzi na wniosek wygasił wspomniane zezwolenie decyzją z 20 marca 2026 r., która – ze względu na to, że spółka zrzekła się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – jest ostateczna. Informacje te potwierdziło Portalowi Spożywczemu MKiŚ.

Jeśli spółka EKO-Operator zmieni zdanie i ponownie postanowi zostać operatorem systemu kaucyjnego, będzie musiała wnieść nowy wniosek o wydanie zezwolenia, a następnie ponownie od początku przejść całą procedurę administracyjną.

Operatorzy systemu kaucyjnego w Polsce

„System kaucyjny to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. W Polsce działa od października 2025 roku. [...] W niektórych krajach szklana butelka wielokrotnego użytku wraca na rynek kilkanaście razy. To korzyść dla nas i środowiska” – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej.

Aktualnie w Polsce zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego ma, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej MKiŚ, siedem firm. Są to: