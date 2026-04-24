Zyskę pytano o sytuację na rynku węglowodorów po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i o to, czy nie wróciliśmy do sytuacji z 2022 roku, gdy Zachód został nagle odcięty od dostaw tanich surowców energetycznych z Rosji.

Ireneusz Zyska z PiS apeluje o okrągły stół w energetyce

– Trochę tak, z kilku powodów. Najpoważniejszy powód, który sprawia, że ten nasz okręt polityki energetycznej jest miotany falami współczesnej polityki, także zdarzeń międzynarodowych, to brak doktryny – odparł poseł.

Elektromobilność w Polsce Foto: PAP

Zyska wyjaśnił, że chodzi mu o to, co Amerykanie określają mianem tzw. głębokiego państwa (deep state). – Bez względu na to, kto pełni funkcję premiera, sprawuje ster rządów, zasadniczy kierunek państwa w danym obszarze jest stały, wynika z głębokich interesów państwa. U nas niestety brakuje takiej doktryny. Ja wielokrotnie apelowałem, w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, o wyjęcie ze sporu energetycznego polskiej energetyki, by przy okrągłym stole energetycznym usiedli przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych reprezentowanych w Sejmie, z udziałem Kancelarii Prezydenta. To niezwykle ważne, bo prezydent podpisuje ustawy uchwalane przez parlament. Chodzi o to, abyśmy nie tracili czasu – kontynuował.

Poseł zwrócił uwagę, że tak w 2022 roku, jak i teraz, kryzys energetyczny wywołał potrzebę interwencji państwa na rynku krajowym (obecnie w ramach programu CPN). Tymczasem, jak mówił, „przez wiele lat wielu geostrategów wskazywało, że może dojść do przerwania światowych łańcuchów dostaw”. I to się stało po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem.

– Jedyną drogą jest rozwój tanich źródeł energii, stabilizowanych źródłami dyspozycyjnymi i zwiększenie udziału nowoczesnych mechanizmów w rynku, jakimi są sztuczna inteligencja, magazynowanie energii, bilansowanie, mechanizmy elastyczności – mówił poseł.

Jednocześnie Zyska ubolewał, że obecny rząd zarzucił wiele programów PiS, w tym np. program budowy samochodu elektrycznego Izera (ogłosił go Mateusz Morawiecki jeszcze jako wicepremier).

– Straciliśmy jako państwo kilka lat – mogę podać choćby na przykładzie samochodu energetycznego Izera. Przemysł motoryzacyjny niemiecki przeżywa bardzo poważne trudności, w zderzeniu ze światowym gigantem, jakim w elektryfikacji transportu są Chiny. W perspektywie 5-10 lat Chińczycy zdominują rynek europejski szczególnie jeśli chodzi o obszar samochodów elektrycznych – mówił. Jak dodał w takiej rzeczywistości, „wyśmiewana Izera zostaje zaorana przez obecny rząd”.

– Straciliśmy wielką, historyczną szansę, aby mieć własną markę samochodu. Oczywiście we współpracy z gigantem chińskim Geely, który jest właścicielem marki Volvo. Ten projekt był o tyle dobry dla polskiej gospodarki, że 60 proc. wkładu to polski wkład, polscy dostawcy, części, urządzeń, cała logistyka. Szkoda, że to zostało zmarnowane – wyliczał poseł.

