W czwartek liderka Polski 2050 na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wzięła udział w sesji EEC Talks, poświęconej rozmowom z politykami o gospodarce. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana o doniesienia dotyczące jej niepewnej pozycji w rządzie Donalda Tuska w związku z niedawnym rozłamem w Polsce 2050.

– Jestem w koalicji 15 października, Polska 2050 jest w tej koalicji odpowiedzialnie, to znaczy z pomysłem na reformy – zadeklarowała minister. – Pytam się, czy ktoś chce tę koalicję zniszczyć? To by było bardzo niepokojące i niedobre, nie należy tego robić – dodała.

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski. Co zrobi Polska 2050?

W połowie lutego doszło do rozłamu w Polsce 2050. Połowa posłów opuściła ugrupowanie kierowane pierwotnie przez Szymona Hołownię i utworzyła klub Centrum, pozostali kontynuują sprawowanie mandatów w ramach klubu Polski 2050. Szefem tego klubu jest Paweł Śliz (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie zasiada w Sejmie).

Jedną z osób, które odeszły, jest minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pod koniec marca politycy opozycji z PiS i Konfederacji złożyli wniosek o jej odwołanie ze stanowiska. W obronie Hennig-Kloski wystąpił premier Donald Tusk, który miał postawić posłom Polski 2050 ultimatum w tej sprawie. Jak politycy partii Pełczyńskiej-Nałęcz zagłosują w sprawie minister klimatu? Pytana o to na EKG minister funduszy odparła, że Polska 2050 zaprosiła Paulinę Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu.

– To normalna, dobra praktyka koalicyjna, żeby rozmawiać – zaznaczyła. – Czekamy na odpowiedź – przekazała, informując, że posłowie podejmą decyzję ws. wniosku o odwołanie minister w zależności od tego, czy przyjdzie ona na posiedzenie i co powie m.in. na temat systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze. Dopytywana, czy można być w koalicji i głosować za odwołaniem ministra, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała, że „można być w koalicji i chcieć rozmawiać z ministrem o sprawach”. – Czy można być w koalicji, być ministrem i odmawiać klubom? – pytała, dodając, że sprawa dotyczy także klubu PSL.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Podatki w Polsce są niesprawiedliwe

Podczas czwartkowej sesji EEC Talks na Europejskim Kongresie Gospodarczym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była również pytana o swe niedawne słowa dotyczące systemu fiskalnego w Polsce. Minister oceniła wtedy, że podatki w Polsce są niesprawiedliwe, a teraz podtrzymała tę opinię. – To przekonanie, że podatki są niesprawiedliwe, jest już od bardzo dawna, wszyscy to czują, (...) natomiast sprawa jest cały czas zamiatana pod dywan – oświadczyła.

Na czym polega niesprawiedliwość? – Mamy wielkie big techy, w tym amerykańskie, tak jak Facebook, które płacą w Polsce pół procenta. Co to w ogóle jest? We Francji, we Włoszech, w Hiszpanii jest 2,5-3 proc., a w Polsce 0,5 proc. W czym my jesteśmy gorsi? Dlaczego mamy się zachowywać jak jakaś kolonia Doliny Krzemowej? – powiedziała minister, przekonując, że podatek cyfrowy powinien zostać w Polsce wprowadzony jak najszybciej.

W rozmowie na EKG liderka Polski 2050 opowiedziała się także za zmianami w systemie podatkowym. Mówiła, że najbardziej obciążona jest klasa średnia. Podkreślała, że osoby, które zarabiają „troszkę ponad średnią” wpadają w drugi próg podatkowy „dla bogaczy”, wynoszący 32 proc., gdy tymczasem są w Polsce rozwiązania, umożliwiające ludziom zarabiającym 10 mln zł rocznie płacenie 12 proc. – Jest rosnące poczucie niesprawiedliwości – zauważyła Pełczyńska-Nałęcz. Pytana o brak reakcji rządu na tę sytuację minister przekonywała, że odpowiedź ze strony koalicji to projekt Polski 2050, podnoszący próg podatkowy do 140 tys. zł.

Firmy zagraniczne w Polsce unikają płacenia podatków

– Ja nie mówię, że trzeba podwyższać podatki, ja mówię, że te podatki trzeba ułożyć sprawiedliwie, żeby ludzie chcieli płacić i czuli, że to jest fair (...). Musi być podstawowa sprawiedliwość i nie może być poczucia, że wielkie korporacje, takie jak Facebook w Polsce, zarabiają na nas jak złoto – mówiła minister. Dodała, że jest również tak, że polskie firmy płacą duże podatki, a firmy, które w Polsce mają spółki-córki, zaś centrale za granicą, na różne sposoby i za pomocą różnych mechanizmów „podatków unikają”.

– Tymi mechanizmami trzeba się zainteresować i zrobić tak, żeby tej asymetrii nie było, bo po pierwsze to jest niesprawiedliwe, a po drugie następuje coś, czego totalnie nie powinniśmy chcieć, czyli faworyzowanie kapitału zagranicznego kosztem kapitału polskiego. To nie jest dobre – podkreśliła na Europejskim Kongresie Gospodarczym minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)?

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) jest w tym roku organizowany po raz osiemnasty. To forum, na którym rodzą się idee i inicjatywy wpływające na kierunki rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Każda edycja EKG to trzy dni debat, spotkań i rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesności – o tym, jak budować konkurencyjną, bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę.

