Andrzej Domański pojawił się na Kongresie w Katowicach po tym, jak Polska po raz pierwszy wzięła udział w spotkaniu grupy G20 jako, jak mówił minister, „pełnoprawny członek”.

Reklama Reklama

Andrzej Domański: Polska radzi sobie dobrze, jako gospodarka, ale musimy patrzeć w przyszłość

Minister podkreślił, że to, iż Polska wraca z G20 „z miejscem przy stole, przy którym zapadają najważniejsze decyzje gospodarcze na świecie”. - To jest wspólny sukces Polaków, sukces biznesu, sukces 37 lat transformacji gospodarczej, sukces odważnych reform, odważnych rządów, możemy być dumni - mówił.

Pytany czy usłyszał w Waszyngtonie ile potrwa wojna USA z Iranem Domański przyznał, że to „bardzo trudne pytanie”. - Myślę, że nikt tak naprawdę nie zna na nie odpowiedzi – odparł. - Wiemy, że te działania pierwotnie były planowane na krótszy okres. W tej chwili trwają kolejne rundy, próby negocjacji. Widzimy, że ceny ropy stopniowo, ale schodzą - dodał.

Andrzej Domański na EKG

- Cóż nam pozostaje? Dużego wpływu na to co dzieje się na Bliskim Wschodzie nie mamy. Musimy się skupić na budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki – kontynuował minister.

Domański przyznał, że „fundamentalne dla konkurencyjności polskiej gospodarki w kolejnych latach i dekadach będą ceny energii”. - W tej chwili radzimy sobie jako gospodarka dobrze, jesteśmy wymieniani jako przykład udanej transformacji gospodarczej. Ale musimy patrzeć w przyszłość i skupić się na tym, co jest słabością polskiej gospodarki. Z całą pewnością ceny energii są taką słabością i dlatego Polska to w tej chwili największy pl;ac transformacji energetycznej w Europie – podkreślił.

Minister mówił też, że Polska „wzięła transformację energetyczną na sztandary” i „jest to program, który realizujemy również dzięki środkom europejskim”. - To że mamy w tej chwili wysokie ceny energii jest kosztem zaniechań w ciągu poprzednich ośmiu lat - mówił też nawiązując do rządów PiS.

Andrzej Domański o energetyce wiatrowej na morzu: Bałtyk jest niestabilny, nie kupię jednego okrętu podwodnego do każdej inwestycji energetycznej

Pytany o rozwój energetyki atomowej w Polsce Domański przyznał, że jest to jego zdaniem „bezsprzecznie kluczowy element przyszłego miksu energetycznego naszego kraju”. - Jest stabilna, bezpieczna, dostarcza bazę dla miksu energetycznego – podkreślił. W kontekście podjętej przez Niemcy decyzji o zamykaniu elektrowni jądrowych minister finansów stwierdził, że protestował przeciwko temu „zanim to było modne”. W jego ocenie był to „błąd gospodarczy i geopolityczny”.

- Dla mnie najważniejsza będzie cena. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby z wysokich cen energii w Polsce, wywołanych nieoptymalnym miksem energetycznym, w kolejne dekady wejść również ze złym miksem energetycznym wywołanych niewłaściwymi inwestycjami obecnie – zaznaczył. W tym kontekście wymienił morską energetykę wiatrową, która „musi być oceniana pod względem efektywności kosztowej”. - To energetyka na Bałtyku, czyli akwenie ostatnio bardzo niestabilnym. Nie mogę sobie pozwolić, by do każdej inwestycji energetycznej na morzu kupić jeden okręt podwodny do obrony przed rosyjskim, zagrożeniem – zauważył minister.

Mówiąc o energii minister finansów mówił również, że Polska musi pracować nie tylko nad podażą energii, ale i popytem na nią. - Ceny energii w weekend w Polsce są ujemne. Nie potrafimy dostosować popytu do podaży – stwierdził.

