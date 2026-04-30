Firma Cenzifer, jeden z największych importerów zboża do Izraela, ogłosiła w czwartek 30 kwietnia, że odmówiła rozładunku pszenicy dostarczonej z Rosji. Firma poinformowała dostawcę, że będzie musiał znaleźć „alternatywny cel”, dowiedział się izraelski portal informacyjny N12.

Importerzy boją się sankcji na kradzione zboże

Szef ukraińskiej dyplomacji wyraził 30 kwietnia zadowolenie z zachowania izraelskich importerów i zapowiedział, że rosyjski masowiec będzie cały czas monitorowany, a ewentualni kupcy zostaną ostrzeżeni o trefnym ładunku.

Izraelscy importerzy obawiają się sankcji Unii Europejskiej za handel kradzionym na Ukrainie przez Rosję zbożem. Przedsiębiorcy oskarżyli rząd o brak profesjonalnej pomocy oraz wytycznych dotyczących radzenia sobie ze złożoną sytuacją, która się pojawiła.

Władze Izraela chcą dowodów

Kryzys dyplomatyczny z Ukrainą i krajami europejskimi rozwinął się po tym, jak władze Ukrainy ogłosiły, że Izrael kupuje z Rosji skradzioną ukraińską pszenicę. I robi to pomimo licznych ostrzeżeń otrzymanych od władz w Kijowie.

W tym tygodniu do portu w Hajfie dotarł rosyjski statek Panormitis, na którym znajduje się ponad 6 tys. ton pszenicy i 19 tys. ton jęczmienia. Zboże to zostało wywiezione przez okupantów z Ukrainy, o czym napisał do swojego izraelskiego odpowiednika szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar zażądał dowodów i zapewnił, że Izrael przestrzega prawa międzynarodowego.

W środę Ukraina wezwała ambasadora Izraela do MSZ i wręczyła mu notę protestacyjną. Ukraina oficjalnie zwróciła się też do Izraela za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych i prawnych z prośbą o podjęcie działań w sprawie statku Panormitis. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Handel kradzionym na Ukrainie zbożem to brudny biznes

Cytowany przez agencję Unian prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował, że zakup skradzionego przez Rosję zboża nie może być czystym biznesem. Zdaniem ukraińskiego prezydenta władze Izraela nie mogą nie wiedzieć, które statki i z jakimi ładunkami docierają do portów kraju.

Ukraina monitoruje każdy taki transport i wysyła ewentualnym odbiorcom informacje. Według danych ukraińskich w tym roku Izrael przyjął już cztery rosyjskie dostawy skradzionego zboża. Jeden ze statków – Abinsk jest częścią floty cieni i został wpisany na listę sankcyjną Unii. Mimo to, wpłynął do terminalu zbożowego w Hajfie, gdzie został rozładowany i spokojnie opuścił Izrael.

Sprawie przygląda się Bruksela. Komisja Europejska zwróciła się do Izraela o wyjaśnienia i rozważa nałożenie sankcji na izraelskie osoby fizyczne i prawne, które pomagały Rosji w tym nielegalnym handlu. Izraelskie media twierdzą, że władze Izraela „ignorują” oskarżenia dotyczące zboża dostarczanego z Rosji.