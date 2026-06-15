Trzech obywateli Polski oraz dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty udziału w organizowaniu cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - poinformowała PAP rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG mjr Dagmara Bielec.

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Jak przekazała Bielec, działania przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Legionowie. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani zakładali fikcyjne podmioty gospodarcze, które miały pozornie zatrudniać cudzoziemców, głównie w branży budowlanej.

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– Następnie sporządzali dokumentację zawierającą nieprawdziwe informacje dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom i przedkładali ją pracownikom urzędu wojewódzkiego, świadomie wprowadzając ich w błąd, co do rzeczywistego zamiaru zatrudnienia wskazanych osób – przekazała mjr. Dagmara Bielec.

Kto kupował legalne wjazdy do strefy Schengen?

SG poinformowała, że w wyniku tego procederu uzyskiwano decyzje o wydaniu zezwoleń na pracę, które stanowiły podstawę do ubiegania się przez cudzoziemców o wizy pracownicze.

– Dokumenty te umożliwiały legalizację wjazdu na terytorium państw strefy Schengen. Wśród cudzoziemców objętych procederem znajdowali się m.in. obywatele Turcji, Egiptu, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Pakistanu oraz Ukrainy. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani uczynili z przestępczej działalności stałe źródło dochodu – zaznaczyła Bielec.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, obowiązku stawiennictwa raz w tygodniu w wyznaczonej jednostce policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

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Jeden z zatrzymanych usłyszał również zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących rachunkowości, polegające na niesporządzaniu sprawozdań finansowych oraz nieskładaniu ich we właściwym rejestrze sądowym.

Za tego rodzaju czyny grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności.