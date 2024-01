Łotwa: eksport żywności z Rosji szkodzi Europie

Rosja wysyła do Europy zboże mimo wojny toczonej z Ukrainą, a Kijów wysyła bez przeszkód zboże w ramach unijnego wsparcia dla ukraińskiej gospodarki – w trudnych czasach wojny Europa już przedłużyła liberalizację handlu, co oznacza zniesienie ograniczeń w imporcie żywności z Ukrainy.

Rolnicy w Europie się buntują

W efekcie, w Europie narasta napięcie wokół tego tematu. Rolnicy skarżą się na nierówną konkurencję, utrzymywanie wysokich standardów europejskiej produkcji oznacza dużo wyższe koszty produkcji niż ceny, po jakich produkuje Ukraina, nie związana unijnymi normami.

Dodatkowo UE wprowadza Zielony Ład, z jednej strony są to regulacje niezbędne do walki z ociepleniem klimatu i globalną katastrofą ekologiczną, z drugiej jednak, rolnicy skarżą się na to, że ponoszą nieproporcjonalnie wysokie koszty tej rewolucji.

Dlatego przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, już we wrześniu podczas orędzia o stanie UE ogłosiła rozpoczęcie "Strategicznego dialogu na temat przyszłości Unii Europejskiej" – który ma zacząć się w czwartek, 25 stycznia. Chodzi o to, by zmniejszyć napięcie w debacie na temat zielonej transformacji, uspokoić nastroje w rolnictwie i by wszyscy uwierzyli, że zielona transformacja odbędzie się w sprawiedliwy, inteligentny i integracyjny sposób.