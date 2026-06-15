Inflacja w Polsce znów hamuje. GUS potwierdził spadek cen w maju

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rdr o 3,1 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem spadły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.



Aktualizacja: 15.06.2026 10:23 Publikacja: 15.06.2026 09:56

Polacy odczuli ulgę przy zakupach. W maju ceny spadły o 0,3 proc. Foto: Adobe Stock