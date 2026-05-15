W piątek posłowie poparli poprawki Senatu do projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Mają one przede wszystkim charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Reklama Reklama

Jak już informowaliśmy na łamach rp.pl, senatorowie opowiedzieli się m.in. za zmianą, która umożliwi nieodpłatną rejestrację kotów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „w sposób najbardziej zbliżony do zasad, na jakich odbywa się to w przypadku psów”. Natomiast nie przeszła propozycja, by zwolnić z opłat za oznakowanie i rejestrację psa albo kota w KROPiK organizacje zapewniające opiekę w domach tymczasowych.

Niektóre koty wyłączone z obowiązku

Przypomnijmy, iż projekt zakłada utworzenie centralnego rejestru, w którym znalazłyby się dane o każdym oznakowanym (zaczipowanym) psie i kocie na terenie Polski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przygotowało nowe przepisy, szacuje, że rejestr docelowo obejmie ok. 8 mln psów i 6 mln kotów, bo czipowanie ma być co do zasady obowiązkowe dla tych czworonogów.

Czipy zostaną wszczepione zarówno zwierzętom, które mają swoich właścicieli, jak i tym, które przebywają w domach tymczasowych lub w schroniskach. Przy czym w przypadku psów obowiązek ten obejmie wszystkie osobniki. Oznakowanie kota musi nastąpić najpóźniej do dnia ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia lub przed przeniesieniem go do nowego właściciela.

Decyzję o oznakowaniu i rejestracji wolno żyjących kotów podejmą gminy, jednak bezpańskie koty farmerskie, czyli wolno żyjące w gospodarstwach rolnych, mają być wyłączone z czipowania.

Za czipa i wpis do KROPiK zapłaci właściciel

Maksymalny koszt zaczipowania i rejestracji wynosić ma 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS (obecnie to ok. 50 zł) za każdą z tych czynności. Wykona je lekarz weterynarii, a opłaty poniesie właściciel pupila. W przypadku już zaczipowanych zwierząt wystarczyć będzie sama rejestracja i – co ważne – przez trzy lata od wejścia nowych przepisów ma być ona bezpłatna. Za brak czipa i rejestracji będzie grozić kara grzywny (od 20 zł do 5000 zł).

Nowe przepisy mają wejść w życie po dwóch latach od ich ogłoszenia. Tyle czasu będzie miała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na budowę rejestru.

Celem ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt, zmniejszenie rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk oraz ułatwienie ustalania właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły.

Teraz projekt trafi na biurko Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji – podpisanie, weto lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.