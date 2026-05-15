Konsumentowi, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany, wydłużony zostanie jednokrotnie o 12 miesięcy okres odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
Projekt, który przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie prawa do naprawy (R2R - z ang. right to repair). Jej celem jest usuwanie barier, które zniechęcają do naprawy towarów, takich jak brak informacji o naprawie, słaba dostępność usług serwisowych, zbyt drogie części czy utrudnienia techniczne oraz kontraktowe.
Dyrektywa ma też wspierać konsumentów w wybieraniu naprawy, zamiast zakupu nowego towaru. Wydłużenie cyklu życia towarów, obejmującego naprawę i odnawianie, a w rezultacie ponowne użycie towarów, ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Przewidziane w nim nowe obowiązki dotyczą producentów pralek, zmywarek, odkurzaczy, suszarek, telefonów komórkowych, urządzeń chłodniczych, wyświetlaczy elektronicznych, sprzętu do spawania, serwerów, skuterów/rowerów elektrycznych (i podobnych towarów zwanych towarami R2R).
Czytaj więcej
Wiele aktualnie sprzedawanych sprzętów łatwiej wyrzucić niż naprawić. Unia Europejska chce temu przeciwdziałać dzięki dyrektywie o prawie konsument...
Nowelizacją objęte zostaną ustawy o prawach konsumenta, o Inspekcji Handlowej oraz Kodeks wykroczeń. W pierwszej zostanie dodany przepis wskazujący, że możliwość naprawy towaru – zadeklarowana przez sprzedawcę – stanowi obiektywny wymóg zgodności towaru z umową. Konsumentowi, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany, wydłużony zostanie jednokrotnie o 12 miesięcy okres odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową (wynosi on 2 lata od dnia wydania towaru).
Innymi słowy: jeśli 18 miesięcy po zakupie zepsuje się pralka czy odkurzacz, sprzedawca będzie miał obowiązek poinformować konsumenta, że w gdy wybierze naprawę sprzętu zamiast jego wymiany, to będzie mu przysługiwało dodatkowe 12 miesięcy ochrony z tytułu zgodności towaru z umową, które przedłużą pozostały okres odpowiedzialności sprzedawcy. Przy czym obowiązek wymiany niezgodnego z umową towaru sprzedawca będzie mógł zrealizować dostarczając konsumentowi - za jego zgodą - towar odnowiony.
Czytaj więcej
Konsumenci będą mieć prawo do naprawy produktów po wygaśnięciu gwarancji. Będzie to dotyczyć na przykład pralek, odkurzaczy, smartfonów i rowerów.
Nowe obowiązki czekają też producentów, także tych spoza UE. Ich obowiązki będzie wykonywał upoważniony przedstawiciel, ew. importer lub dystrybutor. Przede wszystkim zostanie wprowadzony obowiązek naprawy towarów R2R, na żądanie konsumenta, o ile taka naprawa jest możliwa oraz obowiązek informowania o warunkach wykonywania takiej naprawy. Towary R2R maja być projektowane i produkowane w taki sposób, aby nie utrudniać ich naprawy oraz aby nie uniemożliwiać wykorzystania do ich naprawy części zamiennych.
Nowelizacja określi zasady dokonywania napraw towarów R2R i wprowadzi obowiązek informowania o orientacyjnych cenach opłat pobieranych za typową naprawę towarów R2R. Podczas naprawy towaru R2R można będzie nieodpłatnie lub za rozsądną opłatą użyczyć konsumentowi towaru zamiennego. W sytuacji gdy do naprawy oferowane są części zamienne i narzędzia, ich cena ma być taka, by nie zniechęcać do dokonania naprawy. Producent nie będzie mógł odmówić naprawy argumentując, że poprzednia została wykonana w nieautoryzowanym serwisie.
Do ustawy o prawach konsumenta zostaną wprowadzone przepisy o europejskim formularzu informacji o naprawie. Taki formularz będzie przekazywany konsumentowi na jego żądanie, bezpłatnie i na trwałym nośniku. Podmiot zajmujący się naprawą będzie związany informacjami przekazanymi w formularzu i nie będzie mógł zmienić warunków naprawy określonych w formularzu przez 30 dni od dnia jego przekazania konsumentowi. W przypadku gdy konsument zaakceptuje warunki naprawy określone w europejskim formularzu, podmiot zajmujący się naprawą będzie zobowiązany do wykonania naprawy na tych warunkach.
Posługiwanie się europejskim formularzem informacji o naprawie przez serwisy naprawcze będzie jednak dobrowolne. Nadal też konsumenci będą płacić za wykonanie samej usługi diagnostycznej, bez naprawy.
Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale tego roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas