Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które szacuje, że rejestr docelowo obejmie ok. 8 mln psów i 6 mln kotów. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk oraz ułatwić ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły.

Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów

Obowiązek oznakowania i rejestracji będzie dotyczył wszystkich psów, niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta posiadające właściciela, przebywające w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, a decyzję o oznakowaniu i rejestracji kotów wolno żyjących podejmą gminy, z tym że nie można tym obowiązkiem objąć kotów wolno żyjących bytujących w gospodarstwach rolnych.

Podczas prac w Sejmie dokonano kilku istotnych zmian. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa, najważniejsza dotyczy kotów. Ustawa wprowadza obowiązek ich identyfikacji do 3. miesiąca życia. Z kolei rady gmin zdecydują, czy objąć obowiązkiem koty wolno żyjące. Przepisy wyłączają koty bytujące na terenie gospodarstw rolnych (tzw. koty farmerskie), jeżeli nie mają właściciela.

Ile będzie kosztowało oznakowanie i rejestracja psów i kotów w KROPiK

Koszt oznakowania i rejestracji ponoszony przez właścicieli ma wynieść 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie ok. 50 zł za każdą z tych czynności. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności. W przypadku zwierząt już oznakowanych wystarczyć ma sama rejestracja (przez trzy lata od wejścia w życie ustawy będzie bezpłatna). Niedopełnienie przez właściciela obowiązku zaczipowania i rejestracji zwierzęcia będzie podlegało karze grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Właściciele uzyskają dostęp do danych przez aplikację mObywatel. Sprawdzą tam dane zwierzęcia i będą mogli wprowadzić zmiany niektórych danych, a także otrzymają przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Kolejne trzy lata ma trwać identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą.