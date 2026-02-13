Chodzi o projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który, jak przekonują jego autorzy, ma "wprowadzić do polskiego systemu prawnego najbardziej skuteczne spośród narzędzi do walki ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów, jakim jest obowiązkowe znakowanie i rejestracja tych zwierząt".

Obowiązek obejmie wszystkie psy, koty na życzenie właściciela

Odpowiedzialne za przygotowanie nowych przepisów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że projekt ustawy wprowadza obowiązkową identyfikację i rejestrację wszystkich psów oraz przebywających w schroniskach dla zwierząt lub wprowadzanych do obrotu kotów. Pozostałe koty będą identyfikowane i rejestrowane na życzenie właściciela.

Co istotne, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obowiązkowa rejestracja zwierzęcia w KROPiK nie będzie stała na przeszkodzie równoległej rejestracji tego samego zwierzęcia w innej bazie danych (np. ze względu na integrację tej bazy danych w europejskiej bazie EUROPETNET), w tym w szczególności nie będzie oznaczała konieczności wykreślenia zwierzęcia z bazy danych, do której już wcześniej zostało wpisane.

Jakie dane trafią do KROPiK?

Rejestr ma gromadzić dane, w tym dane osobowe, umożliwiające jednoznaczne powiązanie zarejestrowanego psa lub kota z jego właścicielem lub ze schroniskiem dla zwierząt, w którym ten pies lub kot jest lub był utrzymywany, dane lekarza weterynarii, który zarejestrował psa lub kota, dane dotyczące samego zwierzęcia, takie jak płeć, umaszczenie, informacja o poddaniu zabiegowi ubezpłodnienia, a w przypadku psów, informacja o poddaniu obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. KROPiK będzie mógł także zawierać informację o zaginięciu zarejestrowanego psa lub kota.