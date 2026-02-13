Chodzi o projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który, jak przekonują jego autorzy, ma "wprowadzić do polskiego systemu prawnego najbardziej skuteczne spośród narzędzi do walki ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów, jakim jest obowiązkowe znakowanie i rejestracja tych zwierząt".
Odpowiedzialne za przygotowanie nowych przepisów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że projekt ustawy wprowadza obowiązkową identyfikację i rejestrację wszystkich psów oraz przebywających w schroniskach dla zwierząt lub wprowadzanych do obrotu kotów. Pozostałe koty będą identyfikowane i rejestrowane na życzenie właściciela.
Co istotne, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obowiązkowa rejestracja zwierzęcia w KROPiK nie będzie stała na przeszkodzie równoległej rejestracji tego samego zwierzęcia w innej bazie danych (np. ze względu na integrację tej bazy danych w europejskiej bazie EUROPETNET), w tym w szczególności nie będzie oznaczała konieczności wykreślenia zwierzęcia z bazy danych, do której już wcześniej zostało wpisane.
Rejestr ma gromadzić dane, w tym dane osobowe, umożliwiające jednoznaczne powiązanie zarejestrowanego psa lub kota z jego właścicielem lub ze schroniskiem dla zwierząt, w którym ten pies lub kot jest lub był utrzymywany, dane lekarza weterynarii, który zarejestrował psa lub kota, dane dotyczące samego zwierzęcia, takie jak płeć, umaszczenie, informacja o poddaniu zabiegowi ubezpłodnienia, a w przypadku psów, informacja o poddaniu obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. KROPiK będzie mógł także zawierać informację o zaginięciu zarejestrowanego psa lub kota.
Dane zgromadzone w KROPiK będą usuwane po upływie 5 lat od zarejestrowanej daty śmierci psa albo kota, albo po upływie 30 lat od zarejestrowanej daty urodzenia psa albo kota, jeżeli data śmierci nie została zarejestrowana, albo po upływie 30 lat od daty zarejestrowania psa albo kota w KROPiK, jeżeli data urodzenia lub śmierci tego psa albo kota nie została zarejestrowana.
Publicznie dostępna baza zwierząt ma być prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dostęp do danych zgromadzonych w KROPiK będą miały gminy, policja, straże gminne, lekarze weterynarii oraz osoby zgłoszone ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska.
Resort zakłada, że rejestr powstanie w ciągu trzech lat, a kolejne trzy lata potrwa proces identyfikacji i rejestracji zwierząt objętych ustawą. Jak zaznaczono, psy i koty już oznakowane transponderem zgodnym z normą ISO 11785 nie będą wymagały ponownej identyfikacji – konieczna będzie jedynie ich rejestracja w KROPiK.
MRiRW podaje, że koszt oznakowania transponderem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w KROPiK wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty będą pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.
