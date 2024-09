Obowiązkowa rejestracja zwierząt to pomysł rządu, który w ten sposób chce walczyć z bezdomnością psów i kotów. Projekt ustawy, który określa zasady działania KROPiK, został opublikowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obowiązkowa rejestracja psów i kotów. Najważniejsze założenia projektu

Rejestr ma być prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Baza będzie miała charakter publiczny. Za budowę systemu będzie odpowiadać minister właściwy ds. informatyzacji we współpracy z ministrem właściwym ds. rolnictwa. Dostęp do rejestru będzie darmowy dla weterynarzy, Inspekcji Weterynaryjnej, gminy, straży gminnej, policji, prokuratura oraz sądów. Samą rejestracją psów i kotów mają zajmować się weterynarze. Właściciele czworonogów będą jednak mogli samodzielnie zmienić adres podany w rejestrze, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz podać datę śmierci lub samą informację o śmierci. KROPiK ma być powiązany z usługą mObywatel, dzięki czemu będzie można zarządzać danymi właśnie przez aplikację. Pozwoli ona także na śledzenie terminów wizyt u weterynarza, zgłoszenie zaginięcia i znalezienia zwierzęcia oraz wysyłanie przypomnień o obowiązkowych szczepieniach.

Rejestrowane będą również zwierzęta przebywające w schroniskach. W takim przypadku w KROPiK pojawią się dane podmiotu, który prowadzi placówkę. Zgodnie z założeniami projektowanej ustawy, rejestracja będzie obowiązkowa dla wszystkich psów i kotów urodzonych po dniu, który zostanie wskazany w komunikacie informującym o starcie systemu. Poza tym obejmie zwierzęta urodzone przed tą datą, o ile są one wprowadzane do obrotu, czyli zostaną sprzedane lub oddane do adopcji. To samo będzie dotyczyć zwierząt przyjętych do schroniska lub utrzymywanych w schronisku. W pozostałych przypadkach rejestracja będzie dobrowolna, na wniosek właściciela.

Zwierzę zostanie zarejestrowane dopiero po zidentyfikowaniu i wszczepieniu chipa u weterynarza. U psów zabieg nie może odbyć się później niż w trakcie pierwszego obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zaś u kotów, nie później niż przed ukończeniem 12. miesiąca życia. Po wszczepieniu chipa, właściciel otrzyma zaświadczenie, w którym znajdzie się informacja o dacie identyfikacji oraz numer wszczepionego transpondera. To zaświadczenie należy przechowywać aż do momentu śmierci pupila.