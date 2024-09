Darmowy dostęp do rejestru będą mieli lekarze weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna, a także gminy, straż gminna, policja, prokuratura i sądy.

KROPiK będzie powiązany z usługą mobilną mObywatel, by dostęp do danych mieli właściciele psów i kotów i mogli nimi zarządzać np. poprzez ich aktualizację. Aplikacja będzie przypominać o obowiązkowych szczepieniach pupila, pozwoli też śledzić terminy wizyt u lekarza weterynarii i zgłaszać zgubienia lub znalezienie zwierzęcia.

Kto i jak zarejestruje psa i kota w KROPiK?

Zgodnie z projektowanymi przepisami psa lub kota rejestrować będzie weterynarz. Natomiast właściciel zwierzęcia (także schronisko) będzie mógł samodzielnie zmienić wprowadzony do rejestru adres, miejsce zamieszkania/siedzibę właściciela, a także datę śmierci psa lub kota albo informację o śmierci psa lub kota, jeżeli data śmierci nie będzie mu znana.

Projektowana ustawa przewiduje, że rejestracja w KROPiK obejmie obligatoryjnie wszystkie psy urodzone po dniu wskazanym w komunikacie o starcie rejestru oraz psy i koty urodzone przed tą datą, jeżeli są wprowadzane do obrotu (sprzedawane, oddawane do adopcji) lub zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt albo w tym schronisku są utrzymywane. Natomiast w innych przypadkach rejestracja będzie fakultatywna, na wniosek właściciela, o ile zwierzaki nie będą wprowadzane do obrotu lub nie będą przebywały w schronisku dla zwierząt.

Rejestracja będzie wymagała identyfikacji i wszczepienia zwierzęciu elektronicznego transpondera (chipa) u weterynarza. W przypadku psów - nie później niż podczas pierwszego obowiązkowego ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a w przypadku kotów – nie później niż przed ukończeniem 12. miesiąca życia, a wcześniej, jeśli zwierzę ma być wprowadzone do obrotu.

Osoba, która przeprowadziła identyfikację, wydaje posiadaczowi psa lub kota zaświadczenie o przeprowadzonej identyfikacji, które zawiera datę przeprowadzenia identyfikacji i numer wszczepionego transpondera, które powinno być przechowywane do końca życia zwierzęcia.