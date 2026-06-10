W związku ze sprawą RPO wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o stanowisko w sprawie zasad przyznawania dodatku dopełniającego.

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Czym jest dodatek dopełniający?

Dodatek dopełniający to świadczenie pieniężne przysługujące osobom uprawnionym do renty socjalnej, będącym całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jest wypłacany razem z rentą socjalną i podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. wynosi 2 704,71 zł.

Wprowadzony został na podstawie nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością, uprawnionych do renty socjalnej i całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej: Skargi do RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim komunikacie z 3 czerwca podkreśla, że do jego biura wpływa wiele skarg dotyczących dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Polacy zwracają w nich uwagę na ograniczoną grupę osób, którym zgodnie z przepisami przysługuje tego rodzaju świadczenie.

Prawo do niego mają jedynie osoby pobierające rentę socjalną. Są to najczęściej osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy, zanim nabyły uprawnienia do innych świadczeń, a więc najczęściej osoby z niepełnosprawnością orzeczoną w dzieciństwie, które nie opłacały składek.

Dodatek dopełniający nie przysługuje natomiast osobom z rentą z tytułu niezdolności do pracy, nawet jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. W rzeczywistości ich stan zdrowia może być często identyczny, jak u osób pobierających rentę socjalną.

RPO zwraca uwagę na nierówne traktowanie w kwestiach związanych z dodatkiem dopełniającym

Dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługuje jedynie osobom pobierającym rentę socjalną. Nie otrzymują go natomiast osoby, którym przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich takie rozwiązanie nie jest optymalne. Wsparcia nie otrzymuje bowiem duża grupa osób z niepełnosprawnością.

RPO zwraca również uwagę na kwestię nierównego traktowania: „ W efekcie dodatku dopełniającego łącznie uzyskiwane świadczenia mogą bowiem znacznie przewyższać wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy”.

Ponadto podkreśla, że osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy znalazły się w gorszej sytuacji: „W konsekwencji osoby, które w późniejszym wieku stały się niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji będą mimo opłacania składek emerytalno-rentowych w gorszej sytuacji niż osoby z niepełnosprawnościami od dzieciństwa. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego takie kryterium może nie wytrzymać testu zgodności z Konstytucją RP”.