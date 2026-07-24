W najbliższą środę o godz. 10.00 mec. Sylwia Gregorczyk-Abram złoży przed Sejmem ślubowanie, uroczyście obejmując stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Po zyskaniu poparcia większości posłów i posłanek oraz pozytywnej decyzji Senatu adwokatka zastąpi na stanowisku RPO prof. Marcina Wiącka, którego kadencja dobiegła końca.

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O terminie zaprzysiężenia mec. Gregorczyk-Abram poinformowała w piątek na antenie radia Tok FM.

Pytana o planowane zmiany kadrowe w Biurze RPO, odpowiedziała, że jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. Zapewniła jednak, że na stanowisku zastępcy RPO utrzymany zostanie Stanisław Trociuk, który funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1 stycznia 2002 r. - Nie wyobrażam sobie, żeby to się miało zmienić - podkreśliła Gregorczyk-Abram.

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Wojciech Brzozowski odchodzi. Czy wróci dr Hanna Machińska?

Przypomniała, że we czwartek z Biurem RPO pożegnał się inny zastępca, Wojciech Brzozowski, który sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu do spraw Wykonywania Kar, Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” (KMPT) oraz Zespołu Praw Migrantów.

Dopytywana, czy do Biura wróci dr Hanna Machińska, która zastępcą Rzecznika była w latach 2017-2022, zaznaczyła, że nie chciałaby odpowiadać w jej imieniu. - Mamy bardzo dobre relacje. Pani doktor naprawdę wspierała mnie w całej mojej drodze. Mam takie wrażenie, że jest już w innym momencie życiowym, niż w takim myśleniu o powrocie do Biura - powiedziała adwokatka.

Jak mówiła, w Biurze zatrudnionych jest blisko 300 wykwalifikowanych pracowników „oddanych prawom człowieka, doskonałych ekspertów”.