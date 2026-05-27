Co oznaczają kody na L4
Zwolnienie lekarskie jest obecnie wystawiane w formie elektronicznej na formularzu e-ZLA i automatycznie trafia zarówno do ZUS, jak i do pracodawcy. Nadal jednak bywa nazywane potocznie L4 od nazwy druku, na którym dawniej było wystawiane.
Czytaj więcej
Pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 20 osób posiadają od niedawna nowe narzędzie pozwalające im samodzielnie kontrolować zwolnienia lekarskie p...
Na zwolnieniu lekarskim może znaleźć się jeden z następujących kodów literowych:
Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, na pisemny wniosek pacjenta nie umieszcza się na L4 kodu B oraz D. Jednak w takiej sytuacji pracownik musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami. W przypadku gdy lekarz nie wpisze kodu B, pacjentka będąca w ciąży nie otrzyma przysługującego jej zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc., a jedynie 80 proc. Z kolei osoba chorująca na gruźlicę, w przypadku której na zwolnieniu lekarz nie wpisze kodu D, straci prawo do przysługującego jej prawa do zasiłku chorobowego przez okres 270 dni. Będzie mogła pobierać go jedynie przez 182 dni.
Czytaj więcej
Obywatele Ukrainy, którzy po wygaszeniu tzw. specustawy chcą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, muszą uiścić dodatkową o...
Na zwolnieniu lekarskim, poza jednym z wymienionych wyżej kodów literowych, znajduje się również specjalne oznaczenie dotyczące tego, czy chory może wychodzić z domu czy też musi leżeć. Wskazanie lekarskie oznaczone cyfrą 1 oznacza, że dana osoba ma leżeć, a wyjść z domu może jedynie do lekarza lub apteki. Z kolei wskazanie oznaczone cyfrą 2 – które pojawia się na L4 znacznie częściej – mówi o tym, że chory może chodzić.
Na zwolnieniu lekarskim – oprócz wspomnianych kodów literowych i oznaczeń 1 lub 2 – znajdują się także inne dane, w tym m.in. dane ubezpieczonego (pracownika), dane płatnika składek (zazwyczaj pracodawcy) oraz okres, na który wystawiane jest L4.
Czytaj więcej
1 lipca przedstawiciele zawodów medycznych zatrudnieni na etacie, otrzymają doroczną podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. Średnie zarobki lekarza spec...
Część pracowników zastanawia się, czy pracodawca otrzymujący ich zwolnienie lekarskie widzi informację o tym, na co dokładnie chorują. Okazuje się, że pracodawcy nie mają wglądu do takich danych. Widzą tylko część informacji podanych przez lekarza w zaświadczeniu e-ZLA, w tym wymienione wyżej kody literowe oraz okres, na jaki zostało wystawione zwolnienie.
Natomiast numer statystyczny choroby wpisywany przez lekarza jest widoczny jedynie dla ZUS. Należy pamiętać o tym, że numer ten nie jest tym samym, co opisane wyżej kody literowe (A, B, C, D lub E).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas