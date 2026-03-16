Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w prawie umożliwiają małym firmom kontrolowanie zwolnień lekarskich?

Co sądzą eksperci o możliwości wykorzystywania nowych uprawnień przez małych przedsiębiorców?

Jakie wyzwania stoją przed małymi firmami w związku z kontrolą zwolnień lekarskich?

Dlaczego współpraca z ZUS jest kluczowa dla efektywnej kontroli zwolnień lekarskich?

Jakie są obawy dotyczące nadużywania nowych uprawnień przez pracodawców?

Dlaczego eksperci sądzą, że skala kontroli w małych firmach będzie ograniczona?

Od 13 kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące zwolnień lekarskich. Zgodnie z nimi prawo do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania L4 zyskają także przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 20 ubezpieczonych. Obecnie tylko większe firmy (zatrudniające powyżej 20 ubezpieczonych) mają taką możliwość. Jak do nowych regulacji podchodzą eksperci?

Czy małe firmy będą kontrolować ubezpieczonych na L4?

– To może być pierwsza realna zmiana, która da mniejszym pracodawcom narzędzie do samodzielnego reagowania w przypadku wątpliwości co do wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kluczowe będzie jednak to, aby firmy wiedziały, jak z tego prawa korzystać w praktyce i jak robić to w sposób zgodny z przepisami – komentuje Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy zajmującej się problematyką absencji chorobowej zatrudnionych.

W podobnym tonie wypowiada się też Marta Żemantowska, radca prawny, wspólnik w Lumos Advisory.