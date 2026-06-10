Polska odnotowała największą poprawę spośród wszystkich państw uwzględnionych w Globalnym Indeksie Pokoju (GPI) 2026. W najnowszym rankingu nasz kraj awansował o 23 miejsca i znalazł się na 22. pozycji na świecie. To największy wzrost odnotowany w tegorocznym zestawieniu, przygotowywanym przez Institute for Economics & Peace.

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Jednocześnie raport wskazuje, że globalny poziom bezpieczeństwa nadal się pogarsza. Autorzy wskazują, że głównym źródłem tego trendu pozostają konflikty zbrojne, których liczba jest obecnie najwyższa od zakończenia II wojny światowej.

Za Polską znalazły się pod względem poprawy m.in. Gabon, Lesotho, Ukraina i Turcja. W przypadku Turcji autorzy raportu wskazują na postępy w procesie pokojowym prowadzonym między władzami a Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).

Świat coraz mniej spokojny. Konflikty napędzają pogorszenie sytuacji

Global Peace Index jest uznawany za najbardziej kompleksowy ranking mierzący poziom pokojowości państw. Obejmuje 163 kraje i terytoria zamieszkane przez 99,7 proc. ludności świata. W tegorocznej 20. edycji raportu średni poziom pokoju na świecie pogorszył się o 0,7 proc. W 99 państwach sytuacja uległa pogorszeniu, a poprawę odnotowano jedynie w 62.

Wśród wydarzeń, które najmocniej wpłynęły na globalne bezpieczeństwo, wymieniają wojnę domową w Sudanie, trwającą wojnę w Ukrainie oraz konflikt między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Według raportu aż 119 państw jest dziś mniej pokojowych niż w 2008 roku.

Najbezpieczniejsze kraje świata. Islandia bez konkurencji

Pierwsze miejsce w rankingu już dziewiętnasty rok z rzędu zajęła Islandia. Autorzy raportu podkreślają, że kraj nie posiada stałej armii, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem przestępczości i wysokim zaufaniem społecznym.

W pierwszej dziesiątce najspokojniejszych państw świata znalazły się: 1. Islandia



2. Nowa Zelandia



3. Szwajcaria



4. Słowenia



5. Irlandia



6. Austria



7. Dania



8. Singapur



9. Portugalia



10. Finlandia





Rosja na końcu rankingu. USA wyraźnie słabiej

Najmniej pokojowym państwem świata została Rosja. Tuż nad nią znalazły się Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Ukraina oraz Izrael. W raporcie odnotowano również wyraźne pogorszenie sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Wynik USA spadł o 4 proc., głównie z powodu wzrostu niestabilności politycznej, która pogorszyła się aż o 38,5 proc. W kraju znacząco wzrosła także liczba gwałtownych demonstracji. W efekcie Stany Zjednoczone zajmują obecnie dopiero 134. miejsce w światowym rankingu.

Najbardziej pokojowym regionami pozostają Europa Zachodnia i Europa Centralna. Na drugim biegunie znajdują się Bliski Wschód i Afryka Północna.

Spośród ośmiu regionów analizowanych przez autorów raportu poprawę odnotowały jedynie Europa Wschodnia i Azja Centralna. Największe pogorszenie nastąpiło natomiast w Azji Południowej, głównie za sprawą spadku poziomu w Nepalu i Pakistanie.

Nepal był krajem, który zanotował największe pogorszenie wyniku w tegorocznym rankingu. Autorzy raportu wiążą ten spadek z protestami pokolenia Z, które wybuchły we wrześniu 2025 roku.

Ranking pokoju to nie wszystko. Ekspert ostrzega turystów

Twórca Global Peace Index, Steve Killelea, podkreśla, że ranking jest dobrym wskaźnikiem ogólnej stabilności państwa, ale nie powinien być jedynym źródłem informacji przy planowaniu podróży. – To doskonały przewodnik po ogólnej stabilności kraju, ale podróżni powinni również sprawdzać oficjalne ostrzeżenia dla podróżnych oraz lokalne informacje dotyczące bezpieczeństwa – zaznacza Killelea.

Ekspert zwraca uwagę, że indeks nie uwzględnia takich zagrożeń jak drobna przestępczość w konkretnych miejscach, bezpieczeństwo na drogach czy ryzyko związane z klęskami żywiołowymi.