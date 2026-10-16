Hałda Szarlota w Rydułtowach na Górnym Śląsku jest najwyższą sztuczną górą w Europie. Ma 134 metry wysokości. Właścicielem hałdy po kopalni Rydułtowy – Anna jest Polska Grupa Górnicza.

Rozkopują gorący materiał. Miasto ostrzega przed uciążliwościami

Urząd Miasta Rydułtowy uprzedza mieszkańców o możliwych uciążliwościach związanych z intensywnymi pracami w rejonie wyrobiska. Niedogodności mogą potrwać do 30 października. 

„Roboty obejmują przemieszczanie i wybieranie materiału skalnego, w tym materiału objętego zjawiskami termicznymi. Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac, w szczególności konieczność przemieszczania materiału o podwyższonej temperaturze, może wystąpić okresowe zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców pobliskich terenów” – informuje miasto na podstawie komunikatu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

PGG podkreśla, że prowadzone obecnie prace zmierzają do „trwałej likwidacji zjawisk pożarowych, ograniczenia ich dalszego rozprzestrzeniania się oraz poprawy bezpieczeństwa i stanu środowiska w rejonie hałdy”. Wykonawca zapewnia jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym uciążliwości i prosi mieszkańców o wyrozumiałość.

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Monitoring termiczny i likwidacja zapożarowania hałdy

W połowie 2024 r. PGG informowała o zakończeniu trwającej od 2016 r. współpracy z firmą, która wcześniej wykonywała prace nad rozbiórką rydułtowskiej części zapożarowanej hałdy Szarlota. Miało to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z uciążliwością robót w tym miejscu. Zapożarowanie wiąże się zwykle z emisją substancji chemicznych i pyłu z hałd. Prace na takim obiekcie nasilają te objawy.

W październiku 2024 r. PGG deklarowała rozpoczęcie prowadzenia monitoringu termicznego i gazowego atmosfery w obrębie hałdy Szarlota, a także badań termicznych w celu określenia głębokości stref pożarowych. 

W marcu 2026 r. rydułtowski samorząd informował, że PGG zadeklarowała prace zabezpieczające i interwencyjne na terenie zapożarowanej części hałdy. Na terenie zwałowiska wykonano odwierty, a w celu przeciwdziałania rozwojowi zjawisk termicznych z kopalni doprowadzano w formie gazowej dwutlenek węgla. PGG planowała wykonanie rekultywacji biologicznej na ukończonych już skarpach zewnętrznych hałdy. Zapowiadała również rozpoczęcie wydobycia z niej odpadów wydobywczych z sortowaniem poza jej terenem, aby minimalizować zapylenie.

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Jedna z największych hałd w Europie i symbol miasta

Jak podaje serwis Śląskiej Organizacji Turystycznej, hałda Szarlota powstawała wraz z dwustuletnią działalnością kopalni Rydułtowy. Odpady powydobywcze sypano w dwóch stożkach. Jeden z nich został wyrównany i przez to zmniejszony; większy sięga 407 metrów n.p.m. i jest widoczny z daleka.

Początki kopalni Rydułtowy sięgają 1806 r., gdy Fryderyk von Sack uruchomił kopalnię Charlotte w pobliskiej Czernicy. Następnie zakład z powodów geologicznych i po wyeksploatowaniu złóż został przeniesiony do Rydułtów. W 2004 r. kopalnię Rydułtowy połączono z kopalnią Anna z sąsiedniego Pszowa i odtąd działały one jako zakład dwuruchowy Rydułtowy – Anna.

W grudniu 2011 r. została zamknięta pszowska część kopalni. W 2016 r. PGG zespoliła Rydułtowy z trzema innymi pobliskimi zakładami: Chwałowice, Jankowice i Marcel. W ten sposób powstała kopalnia ROW. 

Hałda Szarlota pozostaje wysypiskiem odpadów pokopalnianych i miejscem niebezpiecznym, z obowiązującym zakazem wstępu.