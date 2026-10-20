Kominy dawnej elektrociepłowni przy ul. Wróblewskiego w Łodzi wysadzono 20 października około godziny 10.30. Wyburzenie było konieczne ze względu na stan techniczny kominów.
Eksplozja, która powaliła konstrukcje mierzące 120 oraz 160 metrów wysokości, wymagała specjalnych środków ostrożności. Ze względu na zasięg operacji oraz stan techniczny wyburzanych obiektów, przed przeprowadzeniem detonacji ewakuowano mieszkańców pobliskiej kamienicy przy ulicy Różanej w Łodzi.
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Kominy, które dekady stanowiły jeden z najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych w tej części miasta, runęły w wyznaczonym obszarze pod nadzorem inżynierów i służb ratunkowych.
Wyburzenie kominów łódzkiej elektrociepłowni
Elektrociepłownia EC-2 przez lata stanowiła element miejskiego systemu ciepłowniczego w Łodzi. Kompleks został oddany do użytku w 1961 r.
Wyłączenie obiektu z eksploatacji oraz pogarszający się stan techniczny betonowych konstrukcji wpłynęły na decyzję o rozbiórce.
Jak informuje PAP, obiekty nie były objęte ochroną konserwatorską. W przyszłości wyburzone mają też zostać trzy grube chłodnie kominowe. W miejscu wyburzenia planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego.
Wyburzenie kominów łódzkiej elektrociepłowni
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