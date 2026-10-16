Dwa maszty Liblice B zostały równocześnie zdetonowane
Dwie bliźniacze wieże Liblice B znajdowały się w pobliżu Českiego Brodu. Postawiono je w 1976 roku i każda miała 355 metrów wysokości, a więc więcej od Wieży Eiffla. Posiadały windy serwisowe napędzane silnikami spalinowymi, a nie elektrycznymi. Dotarcie na sam szczyt zajmowało technikom około 45 minut.
Niegdyś były to najpotężniejsze nadajniki fal średnich w Europie Środkowej, o mocy 1,5 MW. Przez blisko pięć dekad cieszyły się też mianem najwyższych konstrukcji w Czechach. W czwartek ich historia dobiegła końca.
Czytaj więcej
Czy ten codzienny spektakl przemocy, jaki oglądamy w filmach, serialach, grach komputerowych i w wiadomościach, czyni nas agresywnymi? Przez lata s...
Z uwagi na duże zainteresowanie odpowiedzialna za wieże Liblice B firma České Radiokomunikace przez długi czas nie chciała ujawniać dokładnego momentu ich wyburzenia ze względów bezpieczeństwa. Dopiero w dniu detonacji ogłosiła, że zdarzenie nastąpi między godziną 11.00 a 12.00. Na miejscu zebrały się setki ludzi z telefonami komórkowymi, lornetkami i składanymi krzesłami, by podziwiać ten spektakularny widok. Obszar zabezpieczył kordon bezpieczeństwa.
O godzinie 11.15 oba maszty zostały jednocześnie wysadzone. Wystarczyło około dziesięć sekund, by zrównały się z ziemią.
Wieże Liblice B przegrały z nowoczesnością. W dobie rozwoju satelitów i światłowodów, maszty radiowe stają się coraz mniej przydatne. Konstrukcja wymagała też modernizacji, która jak wyliczyła firma České Radiokomunikace kosztowałaby około 170 milionów koron czeskich.
Czytaj więcej
Pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej miał ruszyć w 2033 r., ale termin nie zostanie dotrzymany. NIK wskazuje na opóźnienia kluczowych decyzji...
Tym samym najwyższy obiekt w Czechach nie znajduje się już w okolicy Českiego Brodu, tylko w kraju pilzneńskim. Tytuł ten przejął nadajnik Krašov, który pokrywa zachodnie Czechy sygnałem telewizyjnym i radiowym, a przy słonecznej pogodzie służy również do wskazywania czasu. Konstrukcja mierzy 347,5 metra, czyli o siedem i pół metra mniej niż maszty w Liblicach – podał portal Novinky.cz.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas