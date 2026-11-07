Katar, który wraz z Pakistanem odgrywa kluczową rolę w mediacjach między Waszyngtonem a Teheranem, kontynuuje starania o zakończenie konfliktu. Premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani poinformował w sobotę o postępie negocjacji i wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia.

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Jak podaje agencja Reutera, powołując się na katarską telewizję Al-Dżazira, szef rządu Kataru zapewnił, że amerykańska administracja jest gotowa do dalszego poszukiwania rozwiązania dyplomatycznego również po wtorkowych wyborach do Kongresu.

– Wszystko wskazuje to, że zainteresowanie Waszyngtonu osiągnięciem porozumienia nie uległo zmianie – powiedział as-Sani.

Premier Kataru zaapelował również o podjęcie działań, które zapobiegną dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

– Nie możemy czekać na idealne porozumienie; mamy nadzieję osiągnąć dobre porozumienie – oświadczył.

Nie sprecyzował jednak, na czym polega postęp w negocjacjach ani jakich kwestii dotyczą dotychczasowe ustalenia.

USA i Iran negocjują. Państwa regionu obawiają się wznowienia ataków

Choć Stany Zjednoczone wstrzymały ataki na Iran w tygodniach poprzedzających wybory do Kongresu, państwa Bliskiego Wschodu obawiają się, że po zakończeniu głosowania prezydent Donald Trump może zdecydować o wznowieniu operacji wojskowych.

Teheran wielokrotnie ostrzegał, że w przypadku kolejnych amerykańskich ataków odpowie uderzeniami na izraelskie i amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej oraz innych częściach Bliskiego Wschodu.

We wrześniu Iran przedstawił propozycję porozumienia, która zakłada m.in. zniesienie blokady irańskich portów, odblokowanie zamrożonych aktywów oraz zaakceptowanie proponowanej przez Teheran trasy żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Iran analizuje propozycje dotyczące programu nuklearnego

W czwartek „New York Times” poinformował, że władze Iranu analizują konkretne propozycje dotyczące swojego programu nuklearnego. Według gazety może to oznaczać przełom w staraniach o dyplomatyczne zakończenie konfliktu i powrót Teheranu do negocjacji po tygodniach braku ustępstw.

Wojna między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku. Od kilku miesięcy amerykańskie siły zbrojne blokują irańskie porty nad Zatoką Perską, co poważnie ogranicza handel zagraniczny Iranu.

Teheran kontroluje natomiast cieśninę Ormuz, przez którą przebiega jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy naftowej i gazu ziemnego z państw Zatoki Perskiej.