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Kartonowy Majdan znów uderza w Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ma nowego poważnego rywala

Prezydent Wołodymyr Zełenski po raz kolejny w czasie wojny z Rosją znalazł się pod presją ulicy, a zdymisjonowany minister obrony opowiada się za przeprowadzeniem wyborów. – Tym razem Zełenski się nie cofnie – komentuje dla „Rzeczpospolitej” ukraiński politolog.

Publikacja: 19.08.2026 09:10

Mychajło Fedorow w specjalnym nagraniu opublikowanym na YouTubie opowiedział się za przeprowadzeniem

Mychajło Fedorow w specjalnym nagraniu opublikowanym na YouTubie opowiedział się za przeprowadzeniem wyborów w Ukrainie, twierdząc że „demokracja nie może być zakładnikiem Rosji”.

Foto: Danylo Antoniuk/Ukrinform

Rusłan Szoszyn

Zaczęło się od dymisji w lipcu ministra obrony i wicepremiera Mychajła Fedorowa, najmłodszego, ale zarazem uważanego za jednego z najbardziej skutecznych członków rządu w czasach prezydentury Wołodymyra Zełenskiego. Gdy w ukraińskich mediach zawrzało, wybuchły protesty i pojawiły się doniesienia o konflikcie Fedorowa z dowódcą armii gen. Ołeksandrem Syrskim, prezydent zdymisjonował również tego drugiego.

Na stanowisko nowego dowódcy sił zbrojnych powołał gen. Mychajła Drapatego (sympatyzującego z byłym ministrem obrony), ale do dzisiaj nie określił się co do przyszłego szefa najważniejszego w czasie wojny resortu.

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