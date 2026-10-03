Biały Dom poinformował, że większość osób korzystających z Medicare Part B będzie uprawniona do otrzymania jednorazowej wypłaty 90 dolarów. Medicare Part B to część amerykańskiego federalnego programu ubezpieczeń zdrowotnych (Medicare), która działa jako ubezpieczenie medyczne (Medical Insurance) pokrywające koszty opieki ambulatoryjnej.

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W przypadku beneficjentów korzystających z bezpośrednich wpłat pieniądze mają zostać przekazane na początku października. Pozostali otrzymają tradycyjny czek na adres zarejestrowany w systemie Medicare.

Wypłaty na kilka tygodni przed wyborami. Trump zabiega o utrzymanie władzy

Trump zdecydował się na bezpośrednie przekazywanie gotówki Amerykanom, ponieważ obawy wyborców związane z wysokimi kosztami życia i przystępnością usług stanowią poważne zagrożenie dla utrzymania władzy w Kongresie przez niego samego oraz Partię Republikańską – wskazuje dziennik USA Today.

Najwięcej czeków otrzymają seniorzy w Kalifornii (ponad 1,52 miliona); kolejne miejsca zajmują Teksas (1,43 miliona), Floryda (1,40 miliona), Nowy Jork (1,02 miliona) oraz Pensylwania (905 tysięcy). Z kolei do seniorów w Wyoming, Vermont, na Alasce oraz w Dakocie Północnej i Południowej trafi w każdym z tych stanów mniej niż 100 tysięcy czeków.

Aby sfinansować te wypłaty, administracja Trumpa przekierowuje środki z Funduszu na rzecz Usprawnienia Medicare (Medicare Improvement Fund), dysponującego kwotą 2 miliardów dolarów. Fundusz ten został utworzony przez Kongres w 2008 roku w celu poprawy jakości usług w ramach programu Medicare. W swoim wpisie na platformie Truth Social, w którym ogłosił wysyłkę czeków, Trump określił ten fundusz mianem slush fund - „bezsensownego funduszu dyspozycyjnego, wykorzystywanego przez Demokratów w Kongresie jedynie do finansowania marnotrawstwa, oszustw i nadużyć na rzecz zaprzyjaźnionych grup interesu oraz do napędzania kosztów opieki zdrowotnej”.

Biały Dom przekazał, że środki z funduszu usprawnieniowego nigdy wcześniej nie zostały wykorzystane.

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Trump zapowiada także większe wypłaty

Termin programu zwraca uwagę ze względu na kalendarz polityczny w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze mają trafić do beneficjentów już w pierwszych tygodniach października, podczas gdy wybory połówkowe odbędą się 3 listopada. W głosowaniu Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią składu Senatu.

To nie jedyna zapowiedziana w ostatnim czasie bezpośrednia wypłata pieniędzy. We wrześniu administracja Trumpa ogłosiła program zwrotów po 500 dolarów dla niemal miliona osób w 30 stanach. Według Białego Domu były to środki związane z nadpłatami opłat pobieranych przy zakupie ubezpieczeń zdrowotnych za pośrednictwem federalnego systemu Affordable Care Act. Czeki mają być wysyłane od października.

Trump zapowiadał również znacznie większy program finansowy. Prezydent mówił o wypłacie 5 tys. dolarów każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem po listopadowych wyborach. Ta propozycja spotkała się z krytyką ze strony przeciwników prezydenta, ale Trump potwierdził zamiar wypłat w sobotnim wpisie na Truth Social.