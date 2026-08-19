Czy można łatwo zasiedzieć część nieruchomości użyczonej przez krewnych?
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który wystąpił o zasiedzenie nieruchomości użyczonej mu przez krewnych. Sądy niższej instancji nie przyznały mu racji. Ten jednak upierał się, że ciężar dowodu przy obalaniu domniemania posiadania samoistnego, wynikającego z art. 339 Kodeksu cywilnego jest obowiązkiem strony, która sprzeciwia się stwierdzeniu zasiedzenia.
W sprawie to współwłaściciele nieruchomości sprzeciwiali się zasiedzeniu. To była kluczowa kwestia, bo tylko samoistne posiadanie rzeczy, tj. właścicielskie prowadzi do jej zasiedzenia. Tymczasem wnioskujący o zasiedzenie podkreślał, że właściciele nieruchomości nie podejmowali przez kilkadziesiąt lat kroków zmierzających do usunięcia go. A to uzasadnia dorozumiane przyznanie mu samoistnego posiadania jej części.
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Sąd Najwyższy (SN) tego nie potwierdził. Za sądami obu instancji powtórzył, że skarżący korzystał z części nieruchomości w ramach nieodpłatnego użyczenia, zatem był posiadaczem zależnym. Z kolei w orzecznictwie SN podkreślano, że zasiadujący nieruchomość nie może zaskakiwać osób, przeciwko którym biegnie termin zasiedzenia, zwłaszcza w sytuacji tolerowania przez właściciela zamieszkiwania członka rodziny. W ocenie SN do zmiany charakteru posiadania z zależnego w samoistne musi więc dojść na podstawie zamanifestowanych przejawów władania rzeczą.
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Sygnatura akt: I CSK 3193/24
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