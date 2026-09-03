Nasilają się akty dywersji w Polsce, ale również w Niemczech. Jak to rozumieć?

To efekt kolejnego, drugiego etapu wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Polsce i europejskim krajom NATO. Pojawia się oczywiście pytanie, w jakim celu. Zawsze kryje się za tym cel polityczny. Rosja chce w wojnie hybrydowej osłabić, podzielić, spolaryzować społeczeństwa polskie, niemieckie i krajów będących członkami NATO. Chce wywoływać, poprzez tego typu działania, strach i obawę, nałożyć presję. Czyha na moment, w którym będzie mogła podjąć działania o charakterze wojny konwencjonalnej. Nie jest jeszcze jasno zdefiniowane, co to ma być za kraj.