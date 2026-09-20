Rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie poinformowało, że od soboty systemy obrony zestrzeliły lub zneutralizowały ponad 1600 bezzałogowców na terenie całego kraju. Według oświadczenia mera Moskwy, Siergieja Sobianina, 450 maszyn leciało bezpośrednio w stronę stolicy, co czyni ten atak największym uderzeniem w rejonie moskiewskim od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

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Sobianin przyznał, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny, jednak zaznaczył, że w mieście nie odnotowano ofiar. Kluczowym celem ataku była należąca do koncernu Gazprom Nieft Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia, zlokalizowana 15 kilometrów od Kremla. Obiekt został uszkodzony, a pożary na miejscu widoczne były z wielu kilometrów.

Siły Zbrojne Ukrainy wzięły na cel kluczową rosyjską rafinerię w Moskwie

Dokładne informacje o skali zniszczeń nie są dostępne. Trafiony zakład zaspokaja blisko 40 proc. zapotrzebowania aglomeracji moskiewskiej na benzynę. W rafinerii, która wielokrotnie była już celem ukraińskich ataków, przetworzono w 2024 r. 11,6 mln ton ropy naftowej i wyprodukowano 2,9 mln ton benzyny oraz 3,2 mln ton oleju napędowego

Drugim istotnym miejscem trafień był park logistyczny i magazyny w podmoskiewskim Sofjinie, gdzie również doszło do znacznego pożaru.

Rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia i wstrzymały ruch lotniczy na kluczowych lotniskach na południe od stolicy – Domodiedowo oraz Żukowski. Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że część uszkodzeń to efekt działania rosyjskiej obrony powietrznej. W mediach społecznościowych pojawiły się też zdjęcia, pokazujące prawdopodobnie szczątki ukraińskiej rakiety Flamingo. Ani Kijów, ani Moskwa nie potwierdziły jednak dotąd użycia tych pocisków.

Ukraina: Atak na rafinerię w ramach prawa do samoobrony

Do ataku na rafinerię w Moskwie odniósł się Sztab Generalny Ukrainy. W komunikacie czytamy, że w nocy Siły Obronne Ukrainy wzięły na cel moskiewską rafinerię Gazpromneft w rejonie Kapotnia, a doniesienia mówią o pożarze o dużej skali na miejscu ataku. W tekście zaznaczono, że trafione zostały instalacja pierwotnej destylacji ropy naftowej AVT-6, instalacja przerobu ropy oraz instalacja do izomeracji.

Ukraińskie wojsko podkreśliło, że moskiewska rafineria to jeden z największych tego typu zakładów w Rosji, którego roczne moce przerobowe sięgają 12 mln ton. „Rafineria zaspokaja potrzeby rosyjskich sił zbrojnych” – czytamy. Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczyło, że ataki na obiekty takie jak rafinerie mieszczą się w prawie Ukrainy do samoobrony na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, a ich celem jest ograniczenie potencjału wojskowego i gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

450 ukraińskich dronów nad Moskwą w dniu wyborów do Dumy

Ukraińskie uderzenie nastąpiło kilka dni po tym, jak amerykańska administracja donosiła o rzekomych próbach wynegocjowania „rozejmu energetycznego”, co miało doprowadzić do zawieszenia ataków na rafinerie. Atak zbiegł się też z ostatnim dniem wyborów parlamentarnych do Dumy Państwowej – rosyjskie władze uznały nalot za „zakłócenie procesu wyborczego”. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

„Ten bezprecedensowy atak został wyraźnie zaplanowany w celu zakłócenia wyborów. Przeciwnikowi nie udało się tego osiągnąć” – oświadczył mer Moskwy.

Mieszkańcy Moskwy głosują w wyborach do Dumy Państwowej Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Tymczasem gubernator obwodu moskiewskiego, Andriej Worobiow, poinformował, że w wyniku ukraińskich ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramienskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób, w tym 70 dzieci.

Tej samej nocy wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, wykorzystując 138 bezzałogowców, w tym m.in. odrzutowy model dronów Szahed. W wyniku ataków osiem osób zginęło, w tym troje dzieci, a kolejnych pięć zostało rannych.