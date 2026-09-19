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Ukraiński żołnierz o polskich dowódcach: „Ludzie sowieccy w mundurkach NATO”

Czy Polska mogłaby obronić się przed atakiem Rosji? Tak, ale... – odpowiada działacz polityczny, wolontariusz, polityk i snajper Ołeksandr Karpiuk.

Publikacja: 19.09.2026 11:55

Ukraińscy żołnierze z 1030. Pułku Rakietowo-Artyleryjskiego Obrony Powietrznej „Aquila”

Ukraińscy żołnierze z 1030. Pułku Rakietowo-Artyleryjskiego Obrony Powietrznej „Aquila”

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

Andrzej Łomanowski

„Polska ma rzeczywiście silną armię, ale to jest wojsko całkowicie pozbawione doświadczenia bojowego. Jak zachowa się taka armia w warunkach prawdziwego pola walki? Tego nie wiedzą nawet sami Polacy. Czy będzie ona w ogóle okazywała systemowy opór agresorowi?” – pisze Karpiuk na internetowej stronie ukraińskiej agencji Unian.

Do oceny naszych sił zbrojnych sprowokowała Ukraińca zaoczna wymiana zdań pomiędzy ministrem Radosławem Sikorskim i byłym szefem rosyjskiej policji politycznej FSB Nikołajem Patruszewem. Ten ostatni zagroził, że w przypadku konfliktu „polska państwowość zakończy swe istnienie w ciągu 2-3 dni”.

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