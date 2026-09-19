„Polska ma rzeczywiście silną armię, ale to jest wojsko całkowicie pozbawione doświadczenia bojowego. Jak zachowa się taka armia w warunkach prawdziwego pola walki? Tego nie wiedzą nawet sami Polacy. Czy będzie ona w ogóle okazywała systemowy opór agresorowi?” – pisze Karpiuk na internetowej stronie ukraińskiej agencji Unian.

Do oceny naszych sił zbrojnych sprowokowała Ukraińca zaoczna wymiana zdań pomiędzy ministrem Radosławem Sikorskim i byłym szefem rosyjskiej policji politycznej FSB Nikołajem Patruszewem. Ten ostatni zagroził, że w przypadku konfliktu „polska państwowość zakończy swe istnienie w ciągu 2-3 dni”.