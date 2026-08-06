Akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec narastającej fali hejtu, ksenofobii, nacjonalizmu oraz przemocy skierowanej przeciwko Ukrainkom i Ukraińcom, a także przedstawicielom innych mniejszości.

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Jak podkreślają organizatorzy, którymi są Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP, fundacja Polskie Forum Migracyjne i Amnesty International, w ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do słownych i fizycznych ataków na osoby, które stają się celem agresji z powodu swojego pochodzenia, języka lub wyglądu. Ich zdaniem brak reakcji na takie zachowania prowadzi do eskalacji przemocy.

Akcja solidarności z Ukraińcami i innymi mniejszościami

„»Nie bądź obojętny« to apel do wszystkich, którzy nie godzą się na nienawiść i przemoc. Historia pokazała, że obojętność wobec zła może mieć tragiczne skutki” – podkreślają przedstawiciele KOD.

Przedstawiciele KOD przypominają, że po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polacy okazali uchodźcom szeroką pomoc i solidarność. Dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, organizacji społecznych oraz zwykłych mieszkańców wiele rodzin znalazło w Polsce schronienie, wsparcie i możliwość rozpoczęcia nowego życia.

Manifestacje mają rozpocząć ogólnopolską kampanię społeczną

Jak zaznaczają organizatorzy, niedzielne zgromadzenia mają być początkiem szerszej akcji społecznej, której celem jest okazanie solidarności osobom doświadczającym dyskryminacji oraz budowanie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Podczas manifestacji będą rozdawane nalepki z hasłem „Nie bądź obojętny”. Organizatorzy zachęcają, aby umieszczać je w widocznych miejscach – m.in. na drzwiach lokali gastronomicznych, sklepów, punktów usługowych, a także na samochodach czy rowerach. Jak wyjaśniają, symbol ma oznaczać miejsca, w których Ukrainki i Ukraińcy oraz przedstawiciele innych mniejszości mogą liczyć na życzliwość, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Manifestacje odbędą się jednocześnie w wielu miastach w całej Polsce i – jak zapowiadają organizatorzy – mają mieć pokojowy charakter. Ich uczestnicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem narastającej mowy nienawiści oraz zaapelować o reagowanie na przypadki przemocy i dyskryminacji.