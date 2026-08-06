9 sierpnia 2026 akcja "Nie bądź obojętny"
Akcja ma być wyrazem sprzeciwu wobec narastającej fali hejtu, ksenofobii, nacjonalizmu oraz przemocy skierowanej przeciwko Ukrainkom i Ukraińcom, a także przedstawicielom innych mniejszości.
Jak podkreślają organizatorzy, którymi są Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP, fundacja Polskie Forum Migracyjne i Amnesty International, w ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do słownych i fizycznych ataków na osoby, które stają się celem agresji z powodu swojego pochodzenia, języka lub wyglądu. Ich zdaniem brak reakcji na takie zachowania prowadzi do eskalacji przemocy.
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„»Nie bądź obojętny« to apel do wszystkich, którzy nie godzą się na nienawiść i przemoc. Historia pokazała, że obojętność wobec zła może mieć tragiczne skutki” – podkreślają przedstawiciele KOD.
Przedstawiciele KOD przypominają, że po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polacy okazali uchodźcom szeroką pomoc i solidarność. Dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, organizacji społecznych oraz zwykłych mieszkańców wiele rodzin znalazło w Polsce schronienie, wsparcie i możliwość rozpoczęcia nowego życia.
Jak zaznaczają organizatorzy, niedzielne zgromadzenia mają być początkiem szerszej akcji społecznej, której celem jest okazanie solidarności osobom doświadczającym dyskryminacji oraz budowanie atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.
Podczas manifestacji będą rozdawane nalepki z hasłem „Nie bądź obojętny”. Organizatorzy zachęcają, aby umieszczać je w widocznych miejscach – m.in. na drzwiach lokali gastronomicznych, sklepów, punktów usługowych, a także na samochodach czy rowerach. Jak wyjaśniają, symbol ma oznaczać miejsca, w których Ukrainki i Ukraińcy oraz przedstawiciele innych mniejszości mogą liczyć na życzliwość, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
Manifestacje odbędą się jednocześnie w wielu miastach w całej Polsce i – jak zapowiadają organizatorzy – mają mieć pokojowy charakter. Ich uczestnicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem narastającej mowy nienawiści oraz zaapelować o reagowanie na przypadki przemocy i dyskryminacji.
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