Zużyte podkłady i drewniane słupy teoretycznie bardzo dobrze sprawdzają się w ogrodzie, ponieważ nie butwieją pod wpływem wilgoci i są odporne na grzyby. Problem polega na tym, że te właściwości zawdzięczają substancjom szkodliwym dla ludzi i środowiska, a konkretnie olejowi kreozotowemu.

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Kreozot chroni drewno, ale jest szkodliwy dla środowiska

Jak informuje „Wprost”, zużyte drewno nasączone kreozotem stanowi odpad niebezpieczny, a jego nielegalne zagospodarowanie grozi wysokimi karami. Podkłady kolejowe impregnowano tą substancją po to, aby zabezpieczyć drewno przed grzybami i gniciem. Dzięki temu jest ono w stanie przetrwać dziesięciolecia. Preparat sam w sobie jest jednak bardzo niebezpieczny i szkodliwy, nie tylko dla środowiska, ale również dla ludzi, zwierząt i roślin.

Zawarte w nim rakotwórcze składniki (m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i fenole) mogą przedostawać się do gleby, uprawianych roślin oraz układu oddechowego człowieka. Bezpośredni kontakt z kreozotem może z kolei powodować silne podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych.

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Posiadanie starych podkładów kolejowych w ogrodzie może nas sporo kosztować

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że wykorzystywanie takich odpadów do budowy ogrodzeń i innych elementów ogrodowych jest zabronione, co potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak informuje „Wprost”, za nielegalne magazynowanie lub wykorzystanie podkładów Inspekcja Ochrony Środowiska może nałożyć nawet 1 mln zł kary. Właściciel działki zostanie również zobowiązany do usunięcia niebezpiecznych odpadów na własny koszt, co też wiąże się ze sporym wydatkiem.