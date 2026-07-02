Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie strategiczne cele rozwojowe Gemini przeznaczy 1 mld zł pozyskany od konsorcjum banków.

W jaki sposób apteki ewoluują w Polsce, stając się lokalnymi centrami opieki zdrowotnej.

Jakie trendy kształtują polski rynek farmaceutyczny i dlaczego e-commerce zyskuje na znaczeniu.

Jakie znaczenie ma pozyskanie finansowania w obliczu restrykcyjnych regulacji rynkowych.

W konsorcjum znalazło się 6 banków: ING Bank Śląski, PKO BP, mBank, BNP Paribas, Erste Bank AG oraz VeloBank. Umowa obejmuje zarówno refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, jak i nowe finansowanie terminowe przeznaczone na inwestycje oraz dalszy rozwój spółki. To kolejne ważne wydarzenie dla gdańskiej firmy po bardzo dynamicznym pierwszym półroczu. Na przełomie roku, jak informowaliśmy, do Gemini weszło czterech inwestorów finansowych, przy czym żaden z nich nie przejął kontroli nad spółką.

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– Zawarcie tej umowy jest dla nas ważnym wydarzeniem i czytelnym potwierdzeniem, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oraz osiągane wyniki budują zaufanie największych instytucji finansowych w kraju. Pozyskane finansowanie wzmacnia naszą pozycję i zapewnia elastyczność niezbędną do realizacji kolejnych etapów rozwoju firmy – powiedział Grzegorz Sadowski, CFO Gemini.

Nowe usługi i rozwój franczyzy

Jak poinformowała spółka, pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój nowoczesnych usług aptecznych, takich jak szczepienia, testy diagnostyczne, medycyna podróży czy pokoje opieki farmaceutycznej. Gemini planuje także dalszy rozwój sieci franczyzowej. Firma chce stawiać na wysoką jakość obsługi, większą samodzielność kierowników aptek i partnerów franczyzowych oraz utrzymanie wysokiej dostępności leków przy konkurencyjnych cenach. Zdaniem spółki taki model pozwoli budować trwałą przewagę konkurencyjną i odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.

– Rola aptek istotnie się zmienia. Przestają być wyłącznie miejscem sprzedaży leków i szybko stają się lokalnymi centrami zdrowia. Apteka coraz częściej bywa miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z ochroną zdrowia. W Gemini przykładamy szczególną wagę do szkoleń personelu, kompleksowej opieki nad pacjentem i wprowadzania nowych rozwiązań. Chcemy, by farmaceuci mogli sprawować podobny zakres opieki jak ci w Wielkiej Brytanii, Holandii czy we Włoszech – w państwach, w których opieka farmaceutyczna stoi na najwyższym poziomie i realnie odciąża publiczną służbę zdrowia, redukując kolejki oraz wydatki budżetu państwa – podkreśla Izabela Baj, dyrektor ds. opieki farmaceutycznej.

E-apteki rosną, tradycyjnych ubywa

Gemini obchodzi w tym roku 35-lecie działalności i niedawno otworzyło swoją 350. aptekę. Spółka zajmuje piąte miejsce na rynku pod względem liczby placówek stacjonarnych, jednocześnie prowadząc największą aptekę internetową w Polsce. To właśnie sprzedaż internetowa jest dziś najszybciej rozwijającym się segmentem rynku. Z danych IQVIA wynika, że wartość rynku e-aptek rośnie o około 11 proc. rok do roku. Jednocześnie liczba aptek stacjonarnych systematycznie maleje – w ostatnich latach z rynku zniknęło około 2,5 tys. placówek, czyli ponad 20 proc.

Łącznie Polacy wydają w aptekach blisko 60 mld zł rocznie, a wzrost wartości rynku jest w dużej mierze efektem rosnących cen leków nierefundowanych w latach 2017–2025.

Finansowanie mimo trudnego otoczenia regulacyjnego

Według Pracodawców RP oraz Instytutu Finansów Publicznych rynek detalicznej dystrybucji leków w Polsce należy do najbardziej przeregulowanych w Europie. Eksperci wskazują, że funkcjonowanie aptek reguluje łącznie 18 specyficznych aktów prawnych, a przepisy znane jako „Apteka dla Aptekarza”, wprowadzone w 2023 r., ograniczają możliwości rozwoju i swobodnego dysponowania przedsiębiorstwami.

Na tym tle decyzja konsorcjum banków o udzieleniu Gemini finansowania ma szczególne znaczenie. Podczas gdy liczba aptek stacjonarnych maleje, Gemini rozbudowuje sieć franczyzową, inwestuje w nowe usługi farmaceutyczne i wzmacnia swoją pozycję w sprzedaży internetowej. Pozyskane środki mają umożliwić dalszy rozwój obu tych obszarów.

– Zawarcie umowy poprzedził szczegółowy proces analiz prowadzonych przez konsorcjum składające się z największych banków w Polsce. Zamknięcie transakcji stanowi wyraz zaufania do Gemini, jej strategii biznesowej oraz przyjętego modelu rozwoju – zaznacza Kazimierz Chojna, dyrektor ds. regulacyjnych i public affairs w Gemini. W toku transakcji Gemini doradzały kancelarie CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP oraz MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy.