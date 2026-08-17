Impas jest efektem tego, że obie strony, Izrael i palestyńska organizacja Hamas, spierają się co do kolejności, w jakiej plan ma być realizowany. Hamas oświadczył, że zgadza się na plan, obejmujący rozbrojenie tej organizacji, ale jego wdrożenie zależy od tego, czy Izrael najpierw wywiąże się ze swoich zobowiązań, w tym zaprzestania ataków i wycofania się ze Strefy Gazy. Izraelski premier Benjamin Netanjahu mówi, że Izrael się nie wycofa, dopóki Hamas się nie rozbroi.

Reklama Reklama

W poniedziałek, dzień po rozmowie z politycznym przywódcą Hamasu, Kushner spotkał się z Netanjahu. Izraelski urzędnik, na którego powołał się Reuters, zaznaczył, że podczas spotkania nie osiągnięto żadnego przełomu, Dodał, że Netanjahu jasno dał do zrozumienia, iż wojsko nie wycofa się z linii demarkacyjnej ustalonej w październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni i będzie nadal prowadzić operacje w Strefie Gazy, jeśli uzna to za konieczne.

Kushner rozmawiał z Netanjahu przez kilka godzin

Dwa źródła Reutersa przekazały, że spotkanie Kushnera z Netanjahu trwało kilka godzin. Jak dodały, w spotkaniu uczestniczył również Nikołaj Mładenow, wysoki przedstawiciel ds. Strefy Gazy w Radzie Pokoju utworzonej przez Trumpa.

Izraelski urzędnik powiedział, że Netanjahu i Kushner uzgodnili podczas spotkania, iż odbudowa Strefy Gazy nie rozpocznie się, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony, w tym z broni lekkiej.

Izrael stawia warunek odbudowy Strefy Gazy

W oświadczeniu wydanym przez biuro Netanjahu spotkanie określono jako „głębokie i konstruktywne” i napisano, że Izrael i Rada Pokoju uważają, iż rozbrojenie Strefy Gazy powinno nastąpić „niezwłocznie i zostać zakończone przed rozpoczęciem jakiejkolwiek odbudowy”.

Przekazano również, że Netanjahu uzgodnił z Radą Pokoju utworzenie grupy roboczej ds. rozbrojenia i demilitaryzacji oraz kolejnej grupy roboczej zajmującej się warunkami sanitarnymi, czystą wodą i innymi kwestiami dotyczącego zdrowia publicznego w Strefie Gazy.

Rada Pokoju mówi o porozumieniu, ale nie ujawnia szczegółów

Przedstawiciel Rady Pokoju określił spotkanie jako „dogłębne i bardzo produktywne”, dodając, że obie strony osiągnęły porozumienie co do dalszych działań. Urzędnik nie podał jednak szczegółów.