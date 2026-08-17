O tym, jak wielka – i wciąż rosnąca – jest popularność Metalliki w Polsce, nie trzeba nikogo przekonywać. W tym roku kwartet pobił rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wcześniej wyprzedał dwa koncerty na PGE Narodowym.

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Metallica gra covery, inni grają covery Metalliki

W grudniu serwis Spotify podał informację, że tylko w minionym roku fani Jamesa Hetfielda, Larsa Ulricha, Roberta Trujillo i Kirka Hammetta poświęcili łącznie odpowiednik 21 000 lat na słuchanie muzyki Metalliki.

Całkowicie naturalne wydaje się więc wydanie albumu, będącego hołdem dla ikony thrash metalu. Album zatytułowany „A Tribute to Metallica” zawiera nagrania 17 zespołów z 14 krajów świata. Polska ma najliczniejszą reprezentację (podobnie jak USA i Hiszpania). Dwa utwory wykonują polskie grupy: Vephar – „Sad But True”, Metanol – „The Four Horsemen”. Vephar to deathmetalowa formacja z Wrocławia. Metanol pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego.

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Warto przypomnieć, że Metallica również od początku grała cudze klasyki. W 1987 r. wydała pięć coverów na płytce „The $5.98 E.P. – Garage Days Re-Revisited”, zaś w 1998 r. ukazał się album „Garage Inc.”, który poza wspomnianymi kompozycjami zawierał cudze hity wydane m.in. na stronach B singli.

Pełna lista utworów „A Tribute to Metallica”:

SoulBreaker (Francja) – „Battery”

Morituri (Austria) – „Fight Fire With Fire”

Kerker (Belgia) – „Blackened”

Seven Horns (USA) – „Through the Never”

Mercaptan (Rumunia) – „The Thing That Should Not Be”

Pict (Wielka Brytania) – „For Whom the Bell Tolls”

Discerptus (Hiszpania) – „Escape”

Tyranno (Brazylia) – „Trapped Under Ice”

Caiatus (USA) – „The Shortest Straw”

Imperial Domain (Szwecja) – „My Friend of Misery”

Raxar (Hiszpania) – „Until It Sleeps”

Kublai Kapsalis feat. Joseph Alderson (Turcja) – „Wherever I May Roam”

Metanol (Polska) – „The Four Horsemen”

Essedum (Finlandia) – „All Nightmare Long”

Ghoast (Szwajcaria) – „Fade to Black”

Myrholt (Norwegia) – „Metal Militia”