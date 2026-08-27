MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ ERGO HESTIA

W dyskusji o ESG często pojawiają się tematy klimatu, różnorodności czy odpowiedzialności społecznej. Znacznie rzadziej mówi się o czymś równie istotnym – wkładzie przedsiębiorstw w rozwój gospodarki. Tymczasem właśnie ten wymiar wpływu coraz częściej staje się elementem oceny odpowiedzialnego biznesu. Raport wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy Ergo Hestia za 2025 r. pokazuje, że firma ubezpieczeniowa może być jednocześnie instytucją finansową, pracodawcą, partnerem dla tysięcy przedsiębiorstw, podatnikiem i inwestorem społecznym. Według modelu ekonomicznego wpływu gospodarczego działalność Ergo Hestii przyczyniła się do wygenerowania w 2025 r. 3,8 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce, 14 232 wygenerowanych miejsc pracy oraz 1,17 mld zł wpływów do sektora finansów publicznych. To wyniki, które pokazują, że wpływ biznesu można mierzyć znacznie szerzej niż tylko przychodami czy zyskiem.

Nie tylko dane

Wyniki te nie są prostym zestawieniem danych finansowych firmy. Oszacowano je przy wykorzystaniu modelu przepływów międzygałęziowych (input-output) opracowanego przez noblistę Wassily’ego Leontiefa. Metoda ta jest od lat wykorzystywana przez ekonomistów do badania wpływu przedsiębiorstw, branż i inwestycji na gospodarkę.

Analiza uwzględniła strukturę wydatków Ergo Hestii – od wynagrodzeń i kosztów administracyjnych, przez prowizje dla pośredników – które na wyniki mają ogromny wpływ, usługi dostawców i inwestycje, aż po sponsoring, darowizny i podatki. Dane zestawiono z najnowszymi tablicami przepływów międzygałęziowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującymi 77 sektorów gospodarki.

Model pozwala uchwycić trzy poziomy oddziaływania: wpływ bezpośredni – generowany przez samą działalność Ergo Hestii, wpływ pośredni, czyli skutki powstające u dostawców i partnerów biznesowych w związku ze współpracą, oraz wpływ indukowany, dotyczący zmian w konsumpcji spowodowanych dochodami pracowników i współpracowników, które wynikają z działalności gospodarczej firmy. W praktyce oznacza to, że każda złotówka wydawana przez firmę uruchamia kolejne procesy ekonomiczne w innych sektorach gospodarki. Szczególnie interesująca jest wysoka wartość efektów indukowanych. To charakterystyczne dla branż opartych na wiedzy, usługach i kapitale ludzkim. W przypadku Ergo Hestii duża część wartości powstaje dzięki wynagrodzeniom oraz rozbudowanej działalności sieci pośredników, partnerów i dostawców, których dochody wracają do gospodarki poprzez konsumpcję i inwestycje.

Miejsca pracy

Wpływ na PKB to tylko jeden wymiar oddziaływania. Drugim jest rynek pracy. Analiza na podstawie modelu Leontiefa wykazała, że działalność Ergo Hestii przyczyniła się do utworzenia i utrzymania 14 232 miejsc pracy w Polsce. Obejmuje to zarówno zatrudnienie w samej organizacji, jak i miejsca pracy generowane u dostawców, partnerów biznesowych oraz w wyniku dodatkowej aktywności gospodarczej stymulowanej przez wynagrodzenia. W samym województwie pomorskim działalność firmy odpowiadała za 4745 miejsc pracy oraz wygenerowanie 1,9 mld zł wartości dodanej dla regionalnej gospodarki.

Za tym wpływem stoi rozbudowany ekosystem współpracy. W 2025 r. Ergo Hestia współpracowała z 5252 agencjami, brokerami, bankami i partnerami biznesowymi, 4335 dostawcami a ponad 4 tys. z nich jest z Polski. To właśnie ten szeroki łańcuch wartości sprawia, że firma działa jako gospodarczy katalizator – wspierając rozwój przedsiębiorstw z wielu sektorów, od usług finansowych i prawnych po technologie, marketing czy usługi naprawcze.

Ergo Hestia zatrudniała w 2025 r. 3383 pracowników, z czego kobiety stanowiły 52 proc. kadry kierowniczej. 4,46 proc. zatrudnionych w całej Grupie to osoby z niepełnosprawnościami, a 70 proc. z nich pracowało na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich.

Jednocześnie firma utrzymywała wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie 85 proc., rozwijała programy zdrowotne oraz działania na rzecz różnorodności i inkluzywności. To ważne również z perspektywy gospodarczej. Coraz więcej badań wskazuje, że różnorodne i stabilne organizacje budują większą odporność biznesową oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku pracy.

W 2025 r. firma przeznaczyła 10,8 mln zł na działania sponsoringowe i darowizny, angażowała się w rozwój kultury, edukacji, sportu i integracji społecznej, a pracownicy poświęcili ponad 1560 godzin na wolontariat pracowniczy. Fundacja Ergo Hestii Integralia wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, druga, Fundacja Artystyczna Podróż Hestii realizuje i dotuje projekty kulturalne, a Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym pomaga osobom wracającym do aktywności zawodowej po ciężkich wypadkach. Trudno bezpośrednio przełożyć te działania na PKB, jednak mają one wpływ na długofalowe relacje z interesariuszami i stabilność funkcjonowania organizacji.

Wpływ na klimat

ESG to także środowisko. W 2025 r. Ergo Hestia osiągnęła 44-proc. redukcję emisji CO₂ na pracownika względem 2019 r., przekraczając założenia własnej strategii ESG, w której cel ten wynosił 12 proc. Wpływ na to miały działania optymalizacyjne, jak wymiana floty samochodowej na hybrydową, wymiana oświetlenia czy integracja centralnego druku. Jednocześnie 100 proc. wykorzystywanej energii elektrycznej pokryto gwarancjami pochodzenia z odnawialnych źródeł energii (OZE). Firma wspiera też transformację gospodarczą poprzez rozwiązania w portfelu produktów spółki wspierające elektromobilność oraz OZE. W odpowiedzi na wyzwania związane z utratą bioróżnorodności firma zaangażowała się w ochronę torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym, wspierając działaniami ochronnymi 38 ha cennych siedlisk.

– Za każdą polisą stoi coś więcej niż ochrona ubezpieczeniowa. Stoją miejsca pracy, podatki, rozwój lokalnych firm, inwestycje społeczne i działania klimatyczne. Ten raport pokazuje, jaką wartość taka firma jak Ergo Hestia stanowi dla swojego otoczenia. Nasza działalność wygenerowała 3,8 mld zł wartości dodanej dla gospodarki, ponad 14 tys. miejsc pracy i 1,2 mld zł wpływów fiskalnych. To dowód, że rola współczesnego ubezpieczyciela wykracza daleko poza sprzedaż polis – uczestniczymy w budowaniu odporności gospodarki, wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju lokalnych społeczności – podsumowuje Rafał Mosionek, członek zarządu Ergo Hestii odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ ERGO HESTIA