Brytyjski rząd poinformował, że Wielka Brytania w ramach swojego wkładu do opracowanej przez NATO listy priorytetowych potrzeb Ukrainy przekaże temu krajowi pociski przechwytujące, pociski artyleryjskie dużego kalibru oraz drony.

Nowy brytyjski pakiet pomocy ogłoszony został przed wtorkowym posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, złożonej z około 50 krajów dostarczających Kijowowi sprzęt wojskowy, któremu przewodniczyć będą ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wes Streeting i Boris Pistorius.

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Wielka Brytania ogłasza pomoc wojskową dla Ukrainy

W wydanym komunikacie przypomniano, że Wielka Brytania zgodziła się niedawno na odtajnienie planów konstrukcyjnych brytyjskich komponentów do pocisku Scalp, będącego francuską wersją pocisku Storm Shadow, który został już wykorzystany do uderzenia w cele na terytorium Rosji.

„Zarówno premier (Andy Burnham), jak i ja podczas naszych pierwszych wizyt w Kijowie usłyszeliśmy głośno i wyraźnie, jak ważne jest wspieranie Ukrainy w okresie zimowym, gdy Putin przygotowuje się do wykorzystania zimy jako broni, kontynuując barbarzyńskie ataki na cele cywilne i energetyczne” – oświadczył Streeting.

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„Obiecaliśmy zmobilizować sojuszników i zapewnić większe wsparcie wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dzisiaj realizujemy tę obietnicę, wzmacniając obronę Ukrainy i – wraz z 50 sojusznikami – przekształcając nasze zobowiązanie w realne zdolności. Będziemy stać ramię w ramię z Ukrainą, dopóki nie odniesie ona zwycięstwa. Linia frontu na Ukrainie jest linią frontu walki o wolność na całym świecie, a nasze wsparcie pozostanie niezachwiane” – dodał.