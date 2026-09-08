Brytyjski rząd poinformował, że Wielka Brytania w ramach swojego wkładu do opracowanej przez NATO listy priorytetowych potrzeb Ukrainy przekaże temu krajowi pociski przechwytujące, pociski artyleryjskie dużego kalibru oraz drony.

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Nowy brytyjski pakiet pomocy ogłoszony został przed wtorkowym posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, złożonej z około 50 krajów dostarczających Kijowowi sprzęt wojskowy, któremu przewodniczyć będą ministrowie obrony Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wes Streeting i Boris Pistorius.

Wielka Brytania ogłasza pomoc wojskową dla Ukrainy

W wydanym komunikacie przypomniano, że Wielka Brytania zgodziła się niedawno na odtajnienie planów konstrukcyjnych brytyjskich komponentów do pocisku Scalp, będącego francuską wersją pocisku Storm Shadow, który został już wykorzystany do uderzenia w cele na terytorium Rosji.

„Zarówno premier (Andy Burnham), jak i ja podczas naszych pierwszych wizyt w Kijowie usłyszeliśmy głośno i wyraźnie, jak ważne jest wspieranie Ukrainy w okresie zimowym, gdy Putin przygotowuje się do wykorzystania zimy jako broni, kontynuując barbarzyńskie ataki na cele cywilne i energetyczne” – oświadczył Streeting.

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„Obiecaliśmy zmobilizować sojuszników i zapewnić większe wsparcie wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dzisiaj realizujemy tę obietnicę, wzmacniając obronę Ukrainy i – wraz z 50 sojusznikami – przekształcając nasze zobowiązanie w realne zdolności. Będziemy stać ramię w ramię z Ukrainą, dopóki nie odniesie ona zwycięstwa. Linia frontu na Ukrainie jest linią frontu walki o wolność na całym świecie, a nasze wsparcie pozostanie niezachwiane” – dodał.