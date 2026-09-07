Na skutek ataku, do którego doszło w mieście Kfar Reman, zniszczony został trzypiętrowy budynek mieszkalny. Zginęło dziewięć osób cywilnych oraz dwóch ratowników, których samochód znajdował się obok.

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Izraelski atak na Kfar Reman. Zginęło dziewięć osób w budynku mieszkalnym

Armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem, kiedy zabito co najmniej trzy osoby i zraniono 23 na południu i wschodzie kraju – podał libański resort zdrowia.

Przez dekady południe Libanu było kontrolowane przez szyicki Hezbollah, który stworzył tam quasi-państwo i z różną intensywnością prowadził walkę z Izraelem, korzystając ze stałego wsparcia finansowego i militarnego Iranu.

Izrael nasila naloty na Liban mimo czerwcowego porozumienia

Najnowsza odsłona konfliktu między Izraelem a Hezbollahem rozpoczęła się 2 marca, kiedy organizacja ta zaczęła ostrzeliwać Izrael w ramach wsparcia dla Teheranu po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny przeciw Iranowi.

W czerwcu Liban i Izrael zawarły porozumienie, w ramach którego siły izraelskie miały opuścić tereny zajęte podczas kampanii Izraela przeciwko Hezbollahowi. Na podstawie tej umowy libańska armia miała etapami przejąć kontrolę nad utworzonymi specjalnymi strefami na południu Libanu.