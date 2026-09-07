Ratownicy szukają ofiar izraelskiego ataku w Kfar Rumman w Libanie
Na skutek ataku, do którego doszło w mieście Kfar Reman, zniszczony został trzypiętrowy budynek mieszkalny. Zginęło dziewięć osób cywilnych oraz dwóch ratowników, których samochód znajdował się obok.
Armia izraelska zintensyfikowała naloty w Libanie w piątek wieczorem, kiedy zabito co najmniej trzy osoby i zraniono 23 na południu i wschodzie kraju – podał libański resort zdrowia.
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W wyniku izraelskiej ofensywy w Libanie ponad 370 tys. dzieci zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ponad 120 zginęło, a blisko 400 zosta...
Przez dekady południe Libanu było kontrolowane przez szyicki Hezbollah, który stworzył tam quasi-państwo i z różną intensywnością prowadził walkę z Izraelem, korzystając ze stałego wsparcia finansowego i militarnego Iranu.
Najnowsza odsłona konfliktu między Izraelem a Hezbollahem rozpoczęła się 2 marca, kiedy organizacja ta zaczęła ostrzeliwać Izrael w ramach wsparcia dla Teheranu po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny przeciw Iranowi.
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W poniedziałek 30 września izraelska armia rozpoczęła operację lądową na południu Libanu skierowaną przeciwko Hezbollahowi. Nie jest to jednak pier...
W czerwcu Liban i Izrael zawarły porozumienie, w ramach którego siły izraelskie miały opuścić tereny zajęte podczas kampanii Izraela przeciwko Hezbollahowi. Na podstawie tej umowy libańska armia miała etapami przejąć kontrolę nad utworzonymi specjalnymi strefami na południu Libanu.
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