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Pakt senacki prawicy najwcześniej wiosną 2027 r. Partie grają teraz tylko na siebie

Partie prawicowe wiedzą, że utworzenie przed wyborami wspólnego paktu senackiego, postawiłoby je w czasie wyborów w 2027 r. w lepszej sytuacji. Na razie jednak konkretne rozmowy się nie toczą, a ugrupowania starają się o to, by do wiosennych rozmów wystartować z jak najlepszej pozycji.

Publikacja: 15.09.2026 04:30

– Mam wielką nadzieję, że pakt senacki obejmujący całą prawicę nadal jest możliwy i że Senat będzie

– Mam wielką nadzieję, że pakt senacki obejmujący całą prawicę nadal jest możliwy i że Senat będzie po wyborach prawicowy – twierdzi Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Artur Reszko

Michał Kolanko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego kluczowe rozmowy o wspólnym starcie w wyborach mogą ruszyć najwcześniej w 2027 roku.
  • Na czym polega obecna rywalizacja o pozycję, która zadecyduje o przyszłym podziale miejsc w Senacie.
  • Jaką rolę w budowaniu jedności prawicy może odegrać prezydent i czego oczekują od niego liderzy partii.
  • Które ugrupowanie stanowi największe wyzwanie dla szerokiego porozumienia i jaki jest scenariusz alternatywny.
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Pakt senacki prawicy, porozumienie analogiczne do rozwiązania, które utorowało obecnej koalicji drogę do władzy, jest dziś jedynym sygnałem, jaki prawica mogłaby wysłać wyborcom. To by im pokazało, że jest w stanie się dogadać i wspólnie rządzić. Żadne jednak konkretne rozmowy na temat miejsc na listach, okręgów, parytetów, deklaracji programowej jednak się nie toczą. A z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że mogą ruszyć najwcześniej wiosną 2027 r.

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