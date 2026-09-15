Pakt senacki prawicy, porozumienie analogiczne do rozwiązania, które utorowało obecnej koalicji drogę do władzy, jest dziś jedynym sygnałem, jaki prawica mogłaby wysłać wyborcom. To by im pokazało, że jest w stanie się dogadać i wspólnie rządzić. Żadne jednak konkretne rozmowy na temat miejsc na listach, okręgów, parytetów, deklaracji programowej jednak się nie toczą. A z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że mogą ruszyć najwcześniej wiosną 2027 r.