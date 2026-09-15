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– Mam wielką nadzieję, że pakt senacki obejmujący całą prawicę nadal jest możliwy i że Senat będzie po wyborach prawicowy – twierdzi Przemysław Czarnek
Pakt senacki prawicy, porozumienie analogiczne do rozwiązania, które utorowało obecnej koalicji drogę do władzy, jest dziś jedynym sygnałem, jaki prawica mogłaby wysłać wyborcom. To by im pokazało, że jest w stanie się dogadać i wspólnie rządzić. Żadne jednak konkretne rozmowy na temat miejsc na listach, okręgów, parytetów, deklaracji programowej jednak się nie toczą. A z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że mogą ruszyć najwcześniej wiosną 2027 r.
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